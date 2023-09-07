妻出任柯文哲後援會長　花蓮縣議長「挺侯」：但藍白合才能贏

▲侯友宜拜會花蓮縣議會，日前退出國民黨的花蓮縣議長張峻（左一）陪同，表態力挺。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

花蓮縣議會議長張峻日前曾因不滿國民黨主席朱立倫、立委傅崐萁憤而退出國民黨，其太太廖家妤又接任民眾黨主席柯文哲女力後援會長，讓外界認為夫妻兩人挺柯。不過，今（7日）國民黨總統參選人侯友宜前往花蓮縣政府、議會時，張峻則在議會閉門會議中表示，侯有擔當、有氣魄、有情有義，他們一定要團結共同支持侯友宜。

侯友宜一早抵達花蓮機場，受到許多花蓮鄉親熱情接機，接著就前往花蓮縣政府拜訪縣長徐榛蔚，隨後即到縣黨部與立委傅崐萁合體，在花蓮的最後一個行程，侯友宜則到議會與地方民代見面。

議會現場包括議長張峻、副議長徐雪玉等20多名國民黨籍、無黨籍議員，拿起「全力支持侯總統」、「侯總統勇者無懼」手舉牌為侯友宜加油打氣。

值得關注的是，張峻原是國民黨籍，但因地方派系問題，加上不滿朱立倫、傅崐萁憤而退出國民黨；而張峻太太廖家妤也在上個月接任柯文哲女力後援會長，外界原認為夫妻兩人已倒戈柯文哲。

不過，張峻今受訪表示，侯友宜還沒被國民黨徵召參選總統之前，他就公開說要支持侯友宜，他從頭到尾都不會變，但依照目前民調態勢看來，還是要「藍白合」，就是能形成「侯柯配」，才有機會贏得選舉。

張峻的說法，雖展現出團結共同支持侯友宜，給足侯友宜面子，但究竟是不是真挺侯，還是仍挺柯，恐怕只有他們夫妻倆心裡有數，目前的態勢，也讓外界霧裡看花。