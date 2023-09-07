賴清德老家被爆違建？　她自稱：是證明「礦區工寮」的目擊者

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府6日認定違建，但隨後卻又改口稱「若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。」對此，作家黃越綏7日表示，她應該算是可以證明賴老家是屬於礦區工寮的目擊者，因為她認識賴清德是在他擔任國代的時候，某一天她收到訃文，要到萬里去參加賴清德母親的告別式。

賴清德位於新北市萬里的老家日前遭質疑是建於山坡地保護區，且屬於礦業用地，新北市政府6日經過現場勘查後，確認為違建；不料，隨後又改口稱「若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。」賴清德今日則回應，老房子在民國60年就拿到門牌，而北部區域計畫是在民國70年，房子的存在根本沒有違反區域計畫管制的要求。

黃越綏今日透過臉書發文表示，若賴清德老家非法，單憑他已經歷經了國代、立委、市長、行政院長、副總統等公職，早就被轟得體無完膚了。

「我應該算是可以證明賴清德老家是屬於礦區工寮的目擊者。」黃越綏說明，她認識賴清德是在他擔任國代的時候，某一天她收到訃文，要到萬里去參加賴清德母親的告別式。

不過，黃越綏回憶，由於她開車技術實在不行，無法開著體積不大的自用車，在崎嶇蜿蜒的山路抵達目的地，所以最後只好遙祭，但她很清楚，前方就是賴清德的老家，是一間用粗糙的泥磚所砌成的「土角厝」，當下心情五味雜陳。

至於民眾黨總統參選人柯文哲遭踢爆新竹市老家頂樓「違建」搭鐵皮屋，黃越綏批評，柯文哲過去曾喊話「拆光違建」，結果卸任後拆違建的比例一成都不到，柯文哲媽媽甚至公開表演哭訴他們被欺侮了，而柯文哲則謊稱不記得家有五樓的事，直言「不知自省又不悔改。」