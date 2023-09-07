北市「U幣折抵運動費」將上路！有機會抽運動手錶　限額登記時間曝　　　

▲台北市長蔣萬安7日出席「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長蔣萬安今（7日）宣布啟動「U-Sport 台北樂運動」活動，今年在北市各運動中心試辦免費運動集點，開放23至64歲市民登記發放2萬份1500U幣運動點折抵運動消費，以及7歲以上市民每日運動可集點U幣，限量80.2萬份，登記時間為今下午2時至9月14日下午2時止，9月30日起可在北市運動中心使用，若3個月內使用12次，會加碼獲得60U幣，更可參加總值30萬元的抽獎活動，獎品包含運動手錶、運動手環、Switch運動環、自行車。

台北市府體育局7日舉辦「2023 U-Sport 台北運動」記者會，由蔣萬安宣告「整個台北都是我的運動場」首部曲正式啟動。蔣萬安表示，此次活動分為「1500U幣免費動、5U幣加碼送」兩方案，前者是開放23歲至64歲設籍台北市的民眾，登記發放2萬份1500U幣，屆時到北市12個行政區的運動中心時，無論使用體適能、健身房或游泳池，就直接折抵。

後者則是7歲以上市民每日到運動中心運動可集點5U幣，限量80.2萬份，若3個月內使用12次，會加碼再給60U幣。另外有總價值30萬元的抽獎活動，獎品包含運動手錶、運動手環、Switch運動環、自行車等。蔣萬安強調，動越多，賺越多。

蔣萬安說，這是他落實去年向市民承諾的運動政見，希望大家養成規律運動習慣；經統計，台北市過去五年規律運動的人口比例約37％，已維持一段時間，要突破有困難，所以想出這政策，結合現有基礎，例如12個行政區的運動中心，讓更多人能規律運動，希望比例提升到40％。

對於為何此次活動重點實施對象為23歲至64歲的台北市民，蔣萬安解釋，該年齡層的規律運動比例相對低，23歲以下超過30％，65歲以上則到40％，該年齡層可能忙於課業、家庭或工作，所以是今年試辦重點對象。

針對活動登記時間及具體使用方式，體育局指出，凡23歲以上至64歲設籍於台北市市民，今下午2時至9月14日下午2時止，可使用台北通APP或利用市民服務大平台登記，即有機會獲得1500U幣；凡7歲以上市民完成登記後，可到台北市運動中心游泳池、健身房運動，或報名運動中心Uport專體驗運動課程，掃描台北通APP活動QRcode，即可參加U幣集點活動。