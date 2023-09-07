　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

天文館、兒童新樂園跟進動物園漲票價？　蔣萬安：目前沒這規劃

▲台北市長蔣萬安7日出席「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲台北市長蔣萬安7日出席「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府教育局昨通過台北市立動物園門票調漲方案，全票自現行60元，調整為非台北市民100元，而台北市民全票則維持60元，這也讓民眾憂心，市立天文館、兒童新樂園票價是否也跟進調漲？對此，台北市長蔣萬安今（7日）表示，相關場館目前沒有這樣規劃。

台北市立動物園門票目前全票60元、優待票30元，已有26年未調漲。台北市教育局局務會議昨通過門票調整案，全票調整為非台北市民100元、台北市民維持60元，另外優待票則全面從30元提高至50元，預計2024年2月1日實施。

蔣萬安7日上午出席「2023 U-Sport 台北運動」記者會時，回應媒體詢問，台北市立動物園票價調漲，這讓民眾擔憂天文館、兒童新樂園是否也跟進調漲票價，表示動物園票價調漲，是經過很多討論、聆聽各方意見，教育局跟動物園也跟他反映，希望能讓市民到動物園有更好的體驗，提升動物園整體環境，所以昨在教育局會議通過，但剛才提到的其他相關場館，目前沒有這樣的規劃。

對於登革熱疫情嚴峻，北市是否改善防治措施，蔣萬安表示，截至9月5日北市有38個登革熱案例，其中10件為本土，當每個行政區發生案例後，北市會即刻啟動區級的緊急應變小組，結合相關局處，跨單位面對，並進行半徑100公尺清消，同時衛生局持續監控相關案例。

蔣萬安說，希望市民發生身體不適或登革熱相關病症時，麻煩即刻就醫，透過快篩，即刻通報，同時也呼籲市民要落實相關清消，他也提醒長輩，今年登革熱65歲以上長者得到的比例較過往高了1成，希望大家多留意。

ET快訊
快訊／北市中正一偵查隊遭搜索！　小隊長被帶回士檢
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

東森購物9月限定！購買任一「毛系列」保健品　就送100元美容券

快訊／北市中正一偵查隊遭搜索　小隊長疑涉不法被帶回士檢

金正恩恐早已身亡？專家曝「12名替身」輪流上場　身材長相不一樣

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

小主人準備開學「書包長一坨貓」　臉上表情超落寞：也想一起去

颱風天開窗發現「迷你小虎隊」　網放大細看驚呼：幫忙做月子了

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

柯文哲今談安樂死　傅達仁之子受邀

更多熱門

相關新聞

北市「U幣折抵運動費」將上路！有機會抽運動手錶　限額登記時間曝　　　

北市「U幣折抵運動費」將上路！有機會抽運動手錶　限額登記時間曝　　　

台北市長蔣萬安今（7日）宣布啟動「U-Sport 台北樂運動」活動，今年在北市各運動中心試辦免費運動集點，開放23至64歲市民登記發放2萬份1500U幣運動點折抵運動消費，以及7歲以上市民每日運動可集點U幣，限量80.2萬份，登記時間為今下午2時至9月14日下午2時止，9月30日起可在北市運動中心使用，若3個月內使用12次，會加碼獲得60U幣，更可參加總值30萬元的抽獎活動，獎品包含運動手錶、運動手環、Switch運動環、自行車。

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

中央不幫北市治水？　顏若芳酸蔣萬安：不要沒做功課就來秀下限

中央不幫北市治水？　顏若芳酸蔣萬安：不要沒做功課就來秀下限

6個月沒發薪水！ 遼寧一間動物園貼公告「動物斷糧，馬上餓死」

6個月沒發薪水！ 遼寧一間動物園貼公告「動物斷糧，馬上餓死」

在野分裂難勝　蔣萬安喊話在野整合、推1組候選人即可

在野分裂難勝　蔣萬安喊話在野整合、推1組候選人即可

關鍵字：

蔣萬安動物園門票漲價兒童新樂園天文館

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面