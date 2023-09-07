天文館、兒童新樂園跟進動物園漲票價？　蔣萬安：目前沒這規劃

▲台北市長蔣萬安7日出席「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府教育局昨通過台北市立動物園門票調漲方案，全票自現行60元，調整為非台北市民100元，而台北市民全票則維持60元，這也讓民眾憂心，市立天文館、兒童新樂園票價是否也跟進調漲？對此，台北市長蔣萬安今（7日）表示，相關場館目前沒有這樣規劃。

台北市立動物園門票目前全票60元、優待票30元，已有26年未調漲。台北市教育局局務會議昨通過門票調整案，全票調整為非台北市民100元、台北市民維持60元，另外優待票則全面從30元提高至50元，預計2024年2月1日實施。

蔣萬安7日上午出席「2023 U-Sport 台北運動」記者會時，回應媒體詢問，台北市立動物園票價調漲，這讓民眾擔憂天文館、兒童新樂園是否也跟進調漲票價，表示動物園票價調漲，是經過很多討論、聆聽各方意見，教育局跟動物園也跟他反映，希望能讓市民到動物園有更好的體驗，提升動物園整體環境，所以昨在教育局會議通過，但剛才提到的其他相關場館，目前沒有這樣的規劃。

對於登革熱疫情嚴峻，北市是否改善防治措施，蔣萬安表示，截至9月5日北市有38個登革熱案例，其中10件為本土，當每個行政區發生案例後，北市會即刻啟動區級的緊急應變小組，結合相關局處，跨單位面對，並進行半徑100公尺清消，同時衛生局持續監控相關案例。

蔣萬安說，希望市民發生身體不適或登革熱相關病症時，麻煩即刻就醫，透過快篩，即刻通報，同時也呼籲市民要落實相關清消，他也提醒長輩，今年登革熱65歲以上長者得到的比例較過往高了1成，希望大家多留意。