中央不幫北市治水？　顏若芳酸蔣萬安：不要沒做功課就來秀下限

▲近年來氣候異常，常發生午後強降雨導致積淹水。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

近年來氣候異常常發生午後強降雨，台北市近來就常發生午後雷陣雨導致市區內多處積淹水；但北市府官員指出，中央訂定前瞻治水預算2500億，台北市身為首都，獲得的補助竟是「0元」。對此，台北市議員顏若芳6日質疑，中央時至今日還是有固定補助北市治水防洪相關經費，要市長蔣萬安先好好了解中央對北市的各項補助再來發言，不要沒做功課就來秀下限。

「蔣萬安忙作秀，空殼現形記！」顏若芳說，這幾天，蔣萬安一直嫌前瞻計畫都沒有補助台北來治水，嘴巴還嚷嚷著「沒有中央的幫助，治水好難」；她質疑，蔣萬安市長可能還沈溺於在上海被民眾追捧的鎂光燈下，所以對於嚴肅的市政議題根本來不及反應，只會為了作秀而作秀，根本是「空殼現形記」。

顏若芳問道，難道台北市長蔣萬安忘了自己曾經擔任過立委嗎？市府忽略前瞻促進區域平衡發展的要旨，刻意拿部分經費分配來營造中央不重視台北市政發展的假象，不僅與事實有落差，更破壞中央和地方合作的默契。

顏若芳說，事實上，中央時至今日，還是有固定補助北市治水防洪相關經費，比方：水利經費一般性補助款，每年1.2億；補助文山憲兵營區滯洪池，1.9億；補助文山運動中心滯洪池，6500萬；補助推動自主防災社區，109到113年每年約36萬。

「另外，前瞻計畫的用意，本來就是為了拉近早期國民黨執政重北輕南造成的發展差距。」顏若芳酸，當時立委蔣萬安卻因政黨意識不同，跳上桌子反對前瞻，現在卻嫌前瞻不夠，「根本是跳梁小丑、為反而反、為抹黑而抹黑」。

顏若芳認為，蔣萬安市長應先好好了解中央對北市的各項補助再來發言，不要沒做功課就來秀下限。另外，針對台北市淹水問題、治水需求，市府也應提出通盤計劃、理性與中央溝通，「不要像個媽寶一樣，一言不合就大哭大鬧」。