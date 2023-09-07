「徐巧芯要小心，許淑華非常強」　郭正亮斷言注意1事

記者黃翊婷／綜合報導

距離2024年大選還有4個月左右的時間，台北市長蔣萬安針對台北市的立委選情，提出「2區困難、1區複雜、5區穩定」的說法，引發各界熱議。前立委郭正亮分析，國民黨立委參選人徐巧芯（松山信義區）也要小心，因為對手民進黨籍的許淑華非常強，徐必須注意並努力整合自己與國民黨前立委費鴻泰的票源，但他還是看好徐會獲勝。

▲徐巧芯目前仍在努力拜訪支持費鴻泰的里長。（資料照／記者湯興漢攝）

針對台北市的立委選情，蔣萬安6日提出「2區困難、1區複雜、5區穩定」的說法，分別為大同士林、士林北投困難，中正萬華複雜，中山北松山、大安區、文山區、內湖南港區、松山信義相對穩定，掀起各界議論。

前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中分析，「我覺得徐巧芯也要小心，因為許淑華非常強」，徐巧芯宣布投入台北市第七選區（信義、南松山）立委，她必須努力整合自己與同黨籍前立委費鴻泰的票源，「費鴻泰很強，不要低估人家，許淑華是新潮流的嫡系，上次只輸費鴻泰6000票」，雖然其中有反送中和民眾黨提名人選的影響，但還是不能輕忽。

▲郭正亮表示，徐巧芯的對手許淑華（上圖）非常強。（資料照／記者林敬旻攝）

郭正亮認為，縱使民眾黨的支持者這次可能會選擇投給徐巧芯，他也認為徐會贏，可是還是要謹慎，「她有跟我講，她也很努力在拜訪支持費鴻泰的里長」，這件事情費鴻泰也不好介入，因為費真的很認真，所以有幾個里長非常挺費，徐就得秀出誠心去得到里長們的諒解，不過，問題應該不大，「所以我認為她還是會當選」。

至於是否認同「2區困難、1區複雜」，郭正亮直言，大同士林、士林北投、中正萬華應該都會被民進黨拿下，只是不知道士林北投區的部分，國民黨參選人張斯綱與無黨籍參選人侯漢廷能不能在11月20日只登記1人，「我認為還有一點點機會」。