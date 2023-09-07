蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

▲立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，農業部長陳吉仲昨日上午召開記者會，向前立委邱毅提告加重誹謗罪，並對台北市議員徐巧芯提起民事求償訴訟。民進黨立委王定宇7日表示，藍白非但不感謝民間協助，竟因為自己民調低迷、醜事不斷，合作組成抹黑造謠大聯盟共同潑髒水，不斷地造謠、無端抹黑政府圖利，面對惡意攻訐跟抹黑，九家公司終於不忍，發出聯合聲明。

王定宇今日在臉書發文表示，農業部已經對造謠者提告，雖然在民主台灣的判決結果，恐如同《聯合報》造謠判決一樣是「法院證實確實鬼扯造假，但是無法證實惡意、捏造而無罪」，有時候制裁真的還得靠人民的力量。

王定宇批評，國民黨不幫忙解決國家面臨的問題，也不譴責惡意囤積雞蛋賺取暴利的人，反而努力抹黑攻擊解決人民需求的農政官員，以及幫忙找到蛋源快速進口的民間業者，藍白陣營攻擊的內容從專案進口時間、價格、禽流感疫區、進口條件、付款方式幾乎全部錯誤，卻還是死不認錯繼續抹黑，所以「人民的力量往往是民主國家最重要的制裁者。」

王定宇指出，今年初因禽流感等因素，導致全球缺蛋而產生炒作蛋價歪風，當時有九家公司使勁全力、加速進口，將原本需要3到5個月的進口時程，壓縮在不到一個月就完成，協助穩定蛋價。

然而，王定宇說，藍白非但不感謝民間協助，竟因為自己民調低迷、醜事不斷，合作組成抹黑造謠大聯盟共同潑髒水，不斷地造謠、無端抹黑政府圖利，面對惡意攻訐跟抹黑，九家公司終於不忍，發出聯合聲明，質疑「以後誰願意挺身幫助國家？」