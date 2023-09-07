進口蛋惹議陳吉仲喊告　于美人轟土匪：竟然恐嚇納稅人

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對超思公司爭議，農業部長陳吉仲6日出面說明與其的合約內容，並點名前立委邱毅與國民黨立委參選人徐巧芯不斷抹黑，他今天就會提告。北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人批評，政務官對人民的疑慮提出報告不就像肚子餓了要吃東西般的天經地義？陳吉仲卻用又土匪般的口氣，一再說要提告，恐嚇急著想知道真相的納稅人，這有天理嗎？

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

于美人說，人民的疑慮是資本額50萬卻可承接8000萬顆鷄蛋，陳吉仲口口聲聲表達蛋商有雄厚的資金調度能力，「請問部長您是事前知道還是事後知道50萬資本額的蛋商有雄厚的資金調度能力？」違背了常情常理，就是想知道真相。請問陳部長，政務官解開人民疑惑，不是政務官的責任嗎？這件事和過去發生種種的事，該憤怒的是手無寸鐵的人民，不該是掌握權力的官員，陳吉仲如果覺得被人民質疑就是受到侵害，莫大的汚辱，您大可辭官返回教育界享受師生們的愛戴。

對於各界對超思公司的質疑，陳吉仲6日親上火線說明，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。

巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金收入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

陳吉仲指出，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付，才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用，整份合約沒有圖利廠商的空間。