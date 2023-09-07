　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

進口蛋惹議陳吉仲喊告　于美人轟土匪：竟然恐嚇納稅人

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對超思公司爭議，農業部長陳吉仲6日出面說明與其的合約內容，並點名前立委邱毅與國民黨立委參選人徐巧芯不斷抹黑，他今天就會提告。北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人批評，政務官對人民的疑慮提出報告不就像肚子餓了要吃東西般的天經地義？陳吉仲卻用又土匪般的口氣，一再說要提告，恐嚇急著想知道真相的納稅人，這有天理嗎？

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

于美人說，人民的疑慮是資本額50萬卻可承接8000萬顆鷄蛋，陳吉仲口口聲聲表達蛋商有雄厚的資金調度能力，「請問部長您是事前知道還是事後知道50萬資本額的蛋商有雄厚的資金調度能力？」違背了常情常理，就是想知道真相。請問陳部長，政務官解開人民疑惑，不是政務官的責任嗎？這件事和過去發生種種的事，該憤怒的是手無寸鐵的人民，不該是掌握權力的官員，陳吉仲如果覺得被人民質疑就是受到侵害，莫大的汚辱，您大可辭官返回教育界享受師生們的愛戴。

對於各界對超思公司的質疑，陳吉仲6日親上火線說明，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。

巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金收入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

陳吉仲指出，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付，才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用，整份合約沒有圖利廠商的空間。 

ET快訊
快訊／老家被控違建　賴清德首回應
他「癌症塞滿胃」腸子被吃掉！　醫驚曝現況：無法解釋
快訊／腳踏車闖平交道！　男被列車撞死
海陸中尉陳屍營區　母見國防部長哭癱下跪
「岳母睡女婿」嘆：忘記帶跳跳糖！　人妻再控媽是慣犯
快訊／京華城工地吊車「整台倒頭栽」！　駕駛受困
「娜娜」在哪裡！酒店妹遭擄走　警突擊林森北30場所

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／徐巧芯控進口致癌蛋被打臉　基進黨今告發違反社維法

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

進口蛋惹議陳吉仲喊告　于美人轟土匪：竟然恐嚇納稅人

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

蔡壁如還原郭柯配破局　合作柯文哲30年不能回味都怪他

赴花蓮「藍營鐵票倉」修補關係？　侯友宜與傅崐萁今合體引關注

柯文哲「支持安樂死」政見今揭曉　傅達仁之子受邀對談

施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

行人手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

快訊／徐巧芯控進口致癌蛋被打臉　基進黨今告發違反社維法

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

進口蛋惹議陳吉仲喊告　于美人轟土匪：竟然恐嚇納稅人

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

蔡壁如還原郭柯配破局　合作柯文哲30年不能回味都怪他

赴花蓮「藍營鐵票倉」修補關係？　侯友宜與傅崐萁今合體引關注

柯文哲「支持安樂死」政見今揭曉　傅達仁之子受邀對談

施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

快訊／徐巧芯控進口致癌蛋被打臉　基進黨今告發違反社維法

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

為了籌生活費...22歲無業軟爛男當藥頭　月收1萬只能住破套房

靠家裡買房…他愣「算自己買的？」　全場訕笑：這1種人才廢

拼學生最夯文創文具！百代小學堂機智問答好激烈　親子默契大考驗

桃園人激推「一鴨三吃」油亮入味！炒高麗菜＋鴨架是最強下酒菜

陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大　網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

「Peugoet 408」試駕！1.2渦輪開帥、省油又省稅　多點激情就更好

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

崇越科卡位第三代半導體　搶先進封裝與高性能基板商機

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

8家蛋商聯合聲明駁發國難財　他看最後1句嘆：只有心寒兩個字形容

更多熱門

相關新聞

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，農業部長陳吉仲昨日上午召開記者會，向前立委邱毅提告加重誹謗罪，並對台北市議員徐巧芯提起民事求償訴訟。民進黨立委王定宇7日表示，藍白非但不感謝民間協助，竟因為自己民調低迷、醜事不斷，合作組成抹黑造謠大聯盟共同潑髒水，不斷地造謠、無端抹黑政府圖利，面對惡意攻訐跟抹黑，九家公司終於不忍，發出聯合聲明。

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

赴花蓮「藍營鐵票倉」修補關係？　侯友宜與傅崐萁今合體引關注

赴花蓮「藍營鐵票倉」修補關係？　侯友宜與傅崐萁今合體引關注

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

關鍵字：

國民黨民進黨超思

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

按摩師看「裸背女客翻身」用手嘴猥褻慘了

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

母象誤食「水果炸彈」嘴遭炸爛慘死

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

彭華幹心絞痛險猝死！竟是大腦這作怪

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面