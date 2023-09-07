郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前走訪完東門市場後，突然飆罵媒體長達8分鐘，抱怨自己遭藍綠媒體輪番攻擊。對此，前立委邱毅說，此舉無助於選情，只怕要更雪上加霜。

郭台銘到東門市場拜訪攤商，活動後有媒體問及，民主文教基金會民調顯示，48%民眾不支持郭獨立參選。郭台銘痛批，現在民調問卷都有問題，他今天參選大家說他保送民進黨，為什麼綠色、藍色媒體都對他輪番攻擊，「我有那麼笨嗎？我有那麼傻嗎？我目的是協助賴清德嗎？」

郭台銘強調，「我唯一的目的是下架民進黨與賴清德，絕對不支持讓賴清德躺著選」，並嗆聲只要記者敢登「綠色、藍色媒體都對我攻擊」這句話，「我以後再接受你們訪問，不然以後我再也不接受你們訪問，因為你們去接受黨意，告訴你們老闆、總編這個能登，你們不是真的反映主流民意」。

邱毅說，媒體現在八分打郭，而郭台銘本就缺乏政治EQ，又沒有好的幕僚團隊，面對媒體常忍不住動怒，他好多年前就提醒郭台銘，有心角逐大位，就先買下一個媒體。郭台銘想必沒放在心上，現在真吃到苦頭了，郭台銘現在被修理到氣急敗壞，大駡媒體記者，這種遷怒於記者的行徑，既無助於選情，只怕要更雪上加霜。

對於開罵媒體一事，郭台銘事後表示，自己沒有憤怒，對媒體也沒意見，「我所做所為都能攤在陽光底下給大家考驗，我這個人比較不適合政治語言，我不適合做作，我說的所有話都是經過我的心、我的腦傳出來的！」