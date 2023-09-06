快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋抒解國內蛋荒引發爭議，農業部長陳吉仲今（6日）上午開記者會放話提告前立委邱毅加重誹謗罪，台北市議員徐巧芯提起民事求償訴訟。國民黨總統參選人侯友宜今晚間則在臉書上開砲，「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」、「我為了民眾的健康，毫無所懼」。

超思進口蛋的問題，引發社會各界質疑不斷，不管是貿易商資格背景、進口價格、採購金額與利潤，都有諸多疑慮。侯友宜表示，陳吉仲被迫出來說明，但他除了聽到高姿態強調「該告的一定會告」之外，其餘針對外界質疑的部分，農業部的解釋，只能說，讓人越聽越迷糊。

侯友宜細數，第一，農業部與衛福部來往的內部公文顯示，2月24日農業部「規劃」自巴西辦理進口雞蛋，但為何今天記者會卻說2月24日「已公布」雞蛋專案進口的來源國，新增巴西、菲律賓等國，到底是哪一個陳吉仲在說謊？

第二，超思公司於今年2月24日申請停業，在3月2日才申請復業，但今天記者會上農業部出示的合約卻載明合約起始日為3月1日，政府與一間停業中的公司簽訂金額龐大的採購合約，顯與常理不符。

第三，若真如陳吉仲所言「超思沒拿政府一毛錢」，畜產會吸收了管銷成本及服務手續費，那為何政府還要透過代理商採購雞蛋，而不是由政府自行直接採購？

第四，農委會公布的合約中載明，包含貨品支出、報關報驗等一切支出，只要超思公司拿到報價文件就可以請款。那為何陳吉仲在記者會上流程卻是說超思要先墊付，驗收後才付款，是農業部未依據合約行事，還是陳吉仲說謊？

侯友宜說，政府有責任回應民代的監督，更有義務對人民的質疑，把話說清楚，而不是動輒提告，「如果我們的質疑，是農業部口中，對農業部、防檢署、食藥署的嚴重污衊，也請農業部對我提告，我為了民眾的健康，毫無所懼」。