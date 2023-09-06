游淑慧抓包陳吉仲「3大謊言」　控扭曲超思採購合約、對全國說謊

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者柯沛辰／綜合報導

農業部長陳吉仲6日上午公布畜產會和超思合約內容，強調沒有圖利業者。不過，台北市議員游淑慧抓包記者會「3大謊言」，指陳吉仲聲稱超思在報價、報關報驗都必須先行墊付，甚至負擔退換貨衍生費用，但合約明明白紙黑字寫著可以先請款，「竟然公然扭曲超思採購合約，對著全國百姓睜眼說瞎話！」

超思拿到報價文件就能請款

游淑慧表示，合約2-4條寫道「採購貨款由乙方（超思）依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向甲方（中央畜產會）請款，甲方先依當下匯率以新台幣支付乙方，由乙方以代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方...」

游淑慧批評，合約白紙黑字，超思拿到報價文件就能請款，陳吉仲卻在記者會上聲稱超思要先墊付，驗收才付款，莫非沒照合約走？還是陳吉仲說謊？

報關報驗一切開支，報價就能請款

游淑慧指出，合約2-5條寫道「各項報關作業包含進口關稅、報關、報驗、內陸運輸等，乙方（超思）可視需求令委任報關業者與報驗業者辦理，依前述業者開立之報價文件分分批向甲方（中央畜產會）請款，並於付款後提送付款證明文件予甲方。」

游淑慧質疑，同樣白紙黑字，連報關報驗一切開支，都是報價就能請款，陳吉仲卻也公然宣稱「業者先付」，難道也沒照合約走？還是又說了一個謊？

巴西雞蛋退換貨，衍生費用竟然也能請款

游淑慧表示，合約3-3條「如巴西雞蛋於報關查驗作業發生雞蛋品質不符合我國輸入規定要求，或交貨驗收發現不符合採購規格，則由乙方（超思）向巴西雞蛋供應商辦理退換貨相關作業；惟除雞蛋貨款外，因退換貨衍生之相關費用，巴西雞蛋供應商仍將開立報價文件請款。」

游淑慧痛批，巴西雞蛋退換貨，衍生的費用竟然還能請款，超思到底誰在掌控？巴西雞蛋供應商又是何方神聖？怎麼能簽到這種予取予求的不平等條約？更離譜的是，陳吉仲在記者會上說退換貨費用「由業者自行負擔」，記者會上圖表更明目張膽寫著「雞蛋專案進口過程中，畜產會並未支付任何退換貨費用」。

游淑慧說，合約載明的跟陳吉仲嘴巴說的完全相反，「超思這局，還沒有完，陳吉仲到現在還未吐實，越是想要掩蓋，越是欲蓋彌彰。明天我會陪同徐巧芯到北檢告發陳吉仲！」

▼游淑慧指陳吉仲「還未吐實」，7日將陪同徐巧芯到北檢告發。（圖／翻攝自臉書／游淑慧）