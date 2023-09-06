賓士媽逆向載兒上學　校門口怒嗆家長「我就是故意的」

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名爸爸近日送小孩上學，遇到一對夫妻連續2天將車逆向停在校門口，不料第一天勸了男駕駛，隔天太太不僅變本加厲，被提醒還飆三字經，甚至怒嗆「我就是故意的」，試圖開車撞人，讓他怒轟夫妻倆完全不顧幼兒園的孩童安全。

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」貼出4段影片，從中可見，他在校門口等小孩下車，不料一輛黑色賓士突然從對向衝來，直接逆向停在校門口，導致其他騎車接送的家長必須避開，也引起周圍眾人側目。

▲黑色賓士逆向駛入幼兒園門口。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

當時原PO提醒女駕駛逆向，不料對方竟要他閉嘴，還大罵三字經，甚至嗆聲「我就是故意的啦，不然你叫警察來開單」。

原PO從善如流，真的打電話報案，後來見女駕駛開車離開，本以為對方已經罷休，沒想到女駕駛竟是繞一圈改停到原PO車後，試圖開車衝撞，被他攔下。

▲事後，女駕駛發限動嗆原PO。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

貼文曝光後，女駕駛還發數則IG限動嗆聲「感謝幫我打廣告，你被我撞真的剛好啦，自己要站在我車前面，還被我撞兩次，可憐」、「檢舉達人，你還載著一個滿頭白髮的阿嬤」、「如果你弄到我小孩，我就不是撞你而已！」

許多網友看完紛紛留言「自己爆料說撞人兩次，厲害」、「這位女士逆向停車就先錯了，還敢大聲」、「違規貫犯都很喜歡先扣別人檢舉達人帽子」、「記得去驗傷提告」、「拜託直接檢舉，這世道先犯錯還理直氣壯的厚臉皮太多了」。

對此，樹林頭派出所副所長謝文敏回應，當天獲報後即派員趕往現場，但警方到場已無影片內違規內容，若認有相關權益受損部分，可至派出所循報案程序處理。另外，取締各項交通違規一直是本所勤務重點，後續將針對該處違規停車行為加強取締。