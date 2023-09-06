再批超思進口蛋獲利至少破億　國民黨轟陳吉仲卻拿不出「實績」

▲國民黨今舉行記者會質疑，陳吉仲不斷幫超思搽脂抹粉，但說法前後不一、前言不對後語、自相矛盾，根本是胡扯爛蛋。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農業部長陳吉仲今（6）日親上火線說明超思雞蛋進口爭議，並攤出該公司與中央畜產會的合約、費用明細。國民黨隨後舉行記者會質疑，陳吉仲不斷幫超思搽脂抹粉，但說法前後不一、前言不對後語、自相矛盾，根本是胡扯爛蛋，要求農業部拿出超思過去進口雞蛋的實績，若拿不出來就是在撒謊。

台北市立委參選人張斯綱指出，一斤雞蛋平均是8個、最低均價為一台斤55元，每顆蛋6.8元，再扣除不計農業部補貼從巴西進口蛋的成本5.5元，每顆蛋可獲利1.37元。每顆蛋的獲利乘以進口8708萬顆（扣掉106萬顆破損），約可獲利1.1929億元，扣除破損蛋需成本的583萬元，總計最低獲利約可達1.134億元。若價格波動，當每顆蛋可實賺4元時，約可獲利3.48億元。張也說，廠商賺取利潤是應該的，但若透過其他奇怪的方式得到超額利潤，是大家要檢視的。

張斯綱也說，陳吉仲說超思過去有從日本進口雞蛋到台灣，以及從巴西進口雞蛋到日本的實績，請農業部把相關實績拿出來；在農業部和經濟部的四大標準中，最重要就是進出口實績，但超思等公司過去都無進口雞蛋的經驗，陳吉仲說從日本出口到台灣、從巴西出口到日本的雞蛋是從何而來？是從天上掉下的雞蛋嗎？

桃園市議員凌濤則指出，超思去年9月才成立，按照農業部與超思的說法，台灣不缺蛋的時候，哪需要進口雞蛋？在這麼短的時間內，就有大量進出口的實績嗎？根本是扯謊。

凌濤表示，超思的離岸報價是每箱52.18美金，一箱有360顆雞蛋，換算一顆雞蛋是4.49元，但根據農業部今天記者會的資料，超思進口巴西蛋的實際價格是4.94到5.9元，隨便給報的單價，後來又給更貴的價格，這4.94到5.9元的落差，農業部難道不吭一聲？

凌濤續指，超思第一時間接受高雄市衛生局詢問時說，雞蛋到港都是直接交由中央畜產會，所以不需要倉儲，但超思昨晚新聞稿又稱，雞蛋到港後直接給指定的供應商，其他部分則是租倉儲使用。然而，陳吉仲今表明「本專案的九家貿易商都沒有自行設立倉儲」，到底是超思說謊、還是陳吉仲說謊？

凌濤強調，這批雞蛋高達8814萬顆，整個交易金額高達6億元，陳吉仲昨天在談話節目透露，超思提供台支本票給農業部。一個資本額50萬元的公司，請問農業部給超思多少擔保？這份本票簽了多少錢讓超思可以承攬這麼大的生意？