值勤警路邊熱吻短裙辣妹　凍未條帶上警車「激情40分鐘」全被拍

▲警官路邊熱吻辣妹,還帶上警車。(圖/翻攝自Instagram)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州一名警官被拍到值勤時,在路邊與一名穿著清涼的辣妹熱吻,吻完還把對方帶到警車上繼續親熱,誇張畫面全被民眾拍了下來,影片在網路上流傳流傳後,男警官身分也被曝光。

一名網友4日在Instagram分享這段影片,事件發生在當地奧克森山莊高中(Oxon Hill High School)附近公園,影片中可看到,一名穿著警察制服的警官在路邊擁吻一名穿著短裙的辣妹,2人吻了一段時間後,便一起跑到車子後座上。

Prince George’s Police Department says it has opened an investigation into this video of one of its officers: pic.twitter.com/3yIjghDgiv