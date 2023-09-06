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社會 社會焦點 保障人權

北市山區樹木不堪風雨摧殘橫躺路上　士林警火速通報管制

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲颱風接棒報到，造成路樹橫躺路邊，所幸士林警分局山仔后員警機警查看並通報相關單位移除。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

主動排除萬難！蘇拉、海葵颱風接棒來襲帶來強勁風雨，造成山區路樹不堪風力斷裂，士林分局山仔后派出所警員巡邏時，發現格致路段疑有樹木傾倒橫躺在路中，機警立即掉頭查看，並在現場疏導交通，火速同步通報相關單位前來現場清理，讓用路人安全行駛。

山仔后派出所警員曾偉政，日前擔服9時到11時巡邏勤務，駕駛巡邏車於9時3分許行經士林區格致路245號前時，突然發現疑似有樹木傾倒橫躺路中，立即掉頭查看，該樹木疑因颱風過境後，外圍環流帶來強勁風雨後，導致枝幹斷裂橫躺一線車道。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲波麗士火速排除倒塌路樹。（圖／記者黃宥寧翻攝）

機警的曾員考量該路段為銜接陽金公路必經道路，車輛川流不息，為確保用路人行車安全，也立刻使用車內交通錐將現場車道區隔、警示，另開啟巡邏車警示燈，提醒後方車輛減速、疏導現場交通，並同步通報相關單位前來現場清除，經大地工程處前來清除現場斷裂樹木後，始恢復勤務。

士林分局呼籲，適逢颱風旺季，即使颱風已過境，仍不時夾帶大量風雨，山區容易發生樹木傾倒或土石崩落，若無必要不建議上山從事登山等戶外活動，行駛山區道路時務必注意安全，遭遇樹倒、落石等狀況務必保持冷靜，通知相關單位到場協助。

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