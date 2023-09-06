抖音瘋傳「火災挑戰」 12歲童把酒精灑身上點燃！嚴重燒燙傷昏迷

▲12歲童因為抖音挑戰重傷昏迷中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名母親發現12歲兒子在網上參加抖音挑戰，把酒精放在手上點燃時，瞬間引發巨大火焰，導致全身二度與三度燒燙傷，目前昏迷不醒仍在醫院接受治療，未來還得面臨漫長的復健之路。

身為二寶媽的蒂芙妮(Tiffany Roper)向媒體表示，她從沒想過孩子竟然會因為模仿網路上影片，差點失去性命，12歲兒子柯瑞(Corey Lee)因為在TikTok上進行危險的火災挑戰(Fire challenge)，導致身體嚴重燒燙傷。

蒂芙尼表示，「他把酒精放在左手上，然後用右手點燃酒精，事前沒想到酒精延燒的速度非常快，我當時被慘叫聲嚇到，結果看到我兒子著火了，我趕緊幫忙救火」。

柯瑞因為手上的火勢迅速燒到身上衣服，導致全身二度與三度嚴重燒燙傷，目前仍在重症病房中昏迷不醒，需要佩戴呼吸器，還無法開口說話，即使進行多次手術，恐怖的疤痕未來仍將伴隨他一生。

蒂芙尼傷心表示，兒子只是一個愛玩的大男孩，因為年幼才會被網路上惡意的挑戰引誘，她鼓勵其他家長，應該要主動與孩子們談論這些存在在網路上的危險，「已經有太多孩子為了挑戰受傷，身為家長，我們需要讓孩子們知道這些挑戰的後果是什麼」。