客委會補助北市客家人均分不到10元　王鴻薇：在歧視台北人？





▲王鴻薇6日偕同李彥秀在立法院舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇及台北市議員李彥秀今（6日）舉行記者會，指中央的客委會對地方補助大小眼；王鴻薇說，過去5年來台北市客委會得到的中央補助，平均每位在台北市的客家人僅分不到新台幣10元，而最高的屏東縣，竟然平均每位可達3305元，蔡政府看顏色補助真的不是傳言。

王鴻薇6日偕同李彥秀在立法院舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，會中王表示，每次監督蔡政府缺失，民進黨總愛拿南北歧視來當擋箭牌，而台北市治水預算分不到1毛錢，台北市的客家補助拿得最少、比例最低，蔡政府是不是在歧視台北人？是不是在歧視台北的客家人？

王鴻薇指出，根據中央客委會提供的資料，台北市共有45萬4000位客家人，佔全國客家人口的9.72%。而以過去5年中央的客委會補助各地方政府經費來看，台北市竟然只拿到439萬，僅佔總體補助費用的0.12%；另外看屏東縣的客家人口佔全國的4.03%，共18萬8000人，竟得到總體補助費用的17.14%。

李彥秀進一步指，以過去6年台北市舉辦的客家活動「台北義民嘉年華」來看，活動總經費從106年到111年分別在1460萬元到2810萬元不等，台北市政府每年向中央申請780萬到1330萬元不等。但最後中央客委會核定下來的分攤經費，106年、109年給到450萬元，其它年度僅給到300萬元，核定比例從106年還有38.8%，到了111年更是只剩下22.5%，難道台北市舉辦的客家活動就不重要嗎？

王鴻薇說明，雖然依據《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》第8條，台北市的財力分級為第一級，不予補助計畫型補助，實務上會以業務費分攤的方式處理，但從義民嘉年華的經費分攤來看，就可以看出核定比例也是越來越少。

王鴻薇說，蔡政府對地方補助大小眼不是第一次，民進黨執政的縣市，前瞻補助補到爽，漁港要3千萬的補助可以翻好幾倍拿到81億，而台北市就什麼靠自己，連治水預算都分不到1毛錢。

王鴻薇、李彥秀呼籲客委會別對不同縣市的客家人大小眼，有些縣市客家人口比例高，拿到相對多的補助可以理解，但台北市的客家人口也不少，除了佔全國的9.72%，客家族群也佔台北市總人口的17.4%，但得到的補助竟然僅佔0.12%，實在是太誇張、不符合比例。

▼王鴻薇提供客委會107-111年補助地方政府情形。（圖／王鴻薇辦公室提供，點圖可放大）