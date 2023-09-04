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【廣編】SYM迪爵125「破天荒最高補助23,800元」　第一好WOO115汰舊優惠再加碼

▲▼SYM,迪爵125,補助,WOO115,日本京濱噴射系統,優惠,汰舊換新,機車。（圖／業者提供）

▲SYM祭出迪爵125最高補助以及WOO115汰舊換新加碼優惠，想換新車此時正是好機會。

圖、文／SYM提供

擁有耐操、方便維養及親民價格的SYM迪爵125，今年初產品改款有感升級，引擎油耗都提升，近日迪爵125更祭出「破天荒最高補助$23,800」優惠。同樣擁有好口碑，輕巧好上手的WOO115，搭載日本京濱噴射系統，1級油耗的出色表現，提供消費者更穩定、環保省油的騎乘體驗，為了回饋大家對WOO115的支持，SYM搶先推出汰舊換新加碼優惠活動，想換新車也可以輕鬆不費力！

SYM迪爵125擁有三大DNA「好品質－搭載日本京濱噴射系統、好安全－全新CBS2.0剎車系統、好省油-一級油耗」。WOO115同樣以品質佳、安全、實用性著稱，成為女性通勤者及家庭用車的理想之選。WOO115搭載日本京濱噴射系統，運轉穩定耐用度高，出色的一級油耗表現，不需常跑加油站，省油為環境保護盡一份心力，省時讓通勤接送日常變得更有餘裕。SYM特別注重騎乘安全性，WOO115搭載全新CBS2.0連動剎車系統，一手剎停連動前、後輪剎車，有效縮短剎車距離，讓剎停更快更穩。使用機車的實用便利性，WOO115也都顧到了，符合人體工學的貼心低座高及同級最長坐墊設計，不論是自己一人騎乘或是二人雙載接送，都確保騎乘期間的舒適性。

想買新車的看這邊，WOO115與迪爵125現正推出購車優惠，趕快把握機會把新車牽回家！

【WOO115汰舊換新加碼】
1、三陽購車補助金5,500元（直扣）
2、汰舊換新三陽再加碼3,000元（電匯）
*三陽購車補助金5,500元（直扣）=三陽購車補助金4,500元（直扣）+三陽加碼購車金1,000元（直扣）。

【迪爵125破天荒最高補助優惠】
迪爵125破天荒最高補助23,800元=三陽購車金14,500元（直扣）+再加碼3,000元（直扣）+政府環保署汰舊補助2,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。

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