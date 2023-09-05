名額有限！機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

▲機車道路安全駕駛訓練，最高可獲得2,500元補助。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升騎乘機車安全，公路總局自108年起迄今持續辦理機車駕訓補助計畫，民眾至駕訓班訓練並取得駕照者，每名補助新臺幣1,300元；為提升取得駕照者實際騎乘之路感及防禦駕駛觀念，自今年4月起，同時試辦「道路安駕訓練」補助計畫，民眾取得駕照後，只要至駕訓班參加「道路安駕訓練」者，可再補助1,200元，總計最高可獲得2,500元補助。

公路總局中壢監理站4日表示，目前桃園市有太子駕訓班開設機車道路安駕訓練班，由教練帶領學員實際上路訓練，課程共3小時，包含道路安駕訓練行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等。實際道路安駕訓練科目包括:正確路邊起步、正確左右轉彎、正確變換車道、無號誌路口停讓、注意前方汽車突然開啟車門」路口或對向車道視線受阻轉彎向、保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差以及煞車要領等科目。

中壢監理站吳金全站長強調，近幾年民眾報名機車駕訓相當踴躍，新實施的機車道路駕駛訓練是機車駕訓再升級版，教練帶領學員實際上路，在複雜交通環境適時指導，逐一導正騎乘習慣，同時增加無號誌路口防衛性駕駛觀念、風險認知及實際騎乘經驗之應變能力，對民眾考取駕照上路後的行車安全可大大提升。

截至目前為止已有74人報名參加完成機車道路駕駛安全訓練獲並獲得補助，歡迎已經完成機車駕訓課程取得駕照民眾，至桃園市中壢區太子駕訓班參加本項訓練課程，限時優惠，名額有限，敬請把握！