農業部疑替超思「量身訂做」進口巴西蛋　她：代表其他公司別想沾

▲王鴻薇出席國民黨團5日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬的「超思公司」獲農業部（前身農委會）專案許可，自巴西進口逾8800萬顆雞蛋，引發關注。國民立委王鴻薇今（5日）指出，巴西在5月20日已發現禽流感，農委會6月28公告巴西全國列為禽流感疫區，理應禁止相關農產品進口我國，但農委會卻說公告生效前，已裝船或裝專機運往我國動物及動物產品不在此限，而超思進口雞蛋數量集中在6至7月，達6000萬顆以上，讓她質疑農業部這樣的安排，真的是為了超思量身訂做。

國民黨立法院黨團5日上午舉行「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會，王鴻薇、台北市議員徐巧芯、游淑慧出席。會中王鴻薇指出，巴西在5月20日已發現禽流感，農委會拖到6月28才公告巴西列為禽流感疫區，而依相關法規規定，若宣布為疫區時，應禁止輸入相關農產品，但農委會卻說公告生效前，已經裝船或裝專機運往我國動物及動物產品，不在此限。

王鴻薇再指，依每顆蛋55公克換算，超思大約自巴西進口8800萬顆雞蛋，且集中在6、7月，進口雞蛋高達6000萬顆以上 ；此外自巴西進口的船期為27天至40天。

王鴻薇也強調，昨農業部說宣布相關疫區規定都符合國際慣例，但農委會過去宣布疫區地點，比如法國或加拿大，在宣布疫區時，會用省來做規範，但巴西是全國全禁；農委會昨說超思進口的畜牧場沒爆發禽流感，但問題是，一般宣布為疫區時可以依省分、地區做匡列， 然而巴西是全國列為疫區，也就是超思自巴西進口雞蛋後，任何區域、畜牧場的雞蛋，就不能進口台灣。

王鴻薇質疑，這樣安排真的是為了超思量身訂做，因為時間非常湊巧，農委會6月28才宣布巴西為疫區，讓超思能在6、7月間進口巴西雞蛋，進好進滿，完全不會有任何耽誤，且非常巧妙的，超思在進口後，巴西就被宣布為疫區，代表別的公司也別想來沾這一塊市場。