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開南大學「托育人員專業課程訓練」　第二期即起招生

▲開南大學「托育人員專業課程訓練」

▲開南大學「托育人員專業課程訓練」。（資料照／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助有志從事托育工作的民眾，考取專業證照，讓嬰幼兒得到專業照顧及健全地成長。桃園市政府社會局委託開南大學，辦理112年度「托育人員專業課程訓練」，即日起招生，報名到9月30日截止，招收學員50人為上限，上課日期為112年11月4日到112年12月23日止。

開南大學5日表示，「托育人員專業課程訓練」每位學員費用8,000元。凡領有鄉、鎮、市公所核發低收入證明或身心障礙人士，訓練費7折優待(需檢具相關證明文件)，收費5,600元。另具榮民或榮眷身分者，得依退伍軍人輔導委員會相關辦法申請補助，諮詢單位為各縣市榮民服務處。

▲開南大學「托育人員專業課程訓練」

訓練對象：(一)年滿 20 歲(包含大陸地區配偶取得長期居留證、依親居留證者或合法取得外僑居留證之外籍人士)。(二)性別不拘，有興趣從事居家托育服務工作者。上課地點係開南大學。課程內容為126小時(非學分班)。參訓人員完成訓練課程，且學/術科成績達60分，由桃園市政府社會局發給結訓證書，該校發給推廣教育課程證明。意者請逕洽開南大學進修及推廣教育處陳先生，電話：03-3412500-4142。

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