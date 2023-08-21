大貓偷拍淫狼墜亡…出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊

▲開南大學20日驚傳墜樓，死者身分為20年前犯下大貓偷拍案的權自立。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪、郭世賢、戴若涵／基隆報導

20年前犯下震驚社會「大貓偷拍案」的53歲權自立，出獄後又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、猥褻照片。警方接獲情資到桃園開南大學逮人，不料，他卻畏罪墜樓死亡。據了解，他出獄後從事包車旅遊，全台各地都曾留下他帶親子團出遊的身影，墜樓當天他正是到該所大學上領隊課程。

回顧整起案發經過，花蓮縣刑大8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子侵犯，警方循線鎖定53歲權男，不料，20日檢警前往開南大學逮人時，權竟從4樓走廊窗戶墜樓，當場雙腿變形、失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。

而權男身分也隨之曝光，他竟是20年前犯下「大貓偷拍案」的權自立，權男當時下藥性侵6名少女、女童，還將犯案過程拍成影片販售，一度遭判無期徒刑，但最後獲得減刑，入監服刑10年後便出獄。

▲檢警21日相驗權自立遺體，權男姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，權自立出獄過後，化名從事包車旅遊相關行業，提供五人座、七人座、九人座包車服務，專門帶客到台灣各處旅遊，透過他開設的粉絲專頁可以發現，他大多帶的是「親子團」，與旅客在桃園機場、花蓮貨櫃星巴克、平溪等多地留下多張合影。

而這些照片中可見，權自立笑容和善且燦爛，其中不乏他與女童臉貼臉、嘟嘴，或是手抱幼童的合照，看起來就像個孩子王，與其合影的旅客笑容也相當愉悅，可以想見一般人根本難以將其與「大貓偷拍案淫狼」連結，如今他又再爆出涉嫌侵犯國小女童，令人不寒而慄。