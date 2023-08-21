　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大貓偷拍淫狼墜亡…出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊

▲▼開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲開南大學20日驚傳墜樓，死者身分為20年前犯下大貓偷拍案的權自立。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪、郭世賢、戴若涵／基隆報導

20年前犯下震驚社會「大貓偷拍案」的53歲權自立，出獄後又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、猥褻照片。警方接獲情資到桃園開南大學逮人，不料，他卻畏罪墜樓死亡。據了解，他出獄後從事包車旅遊，全台各地都曾留下他帶親子團出遊的身影，墜樓當天他正是到該所大學上領隊課程。

回顧整起案發經過，花蓮縣刑大8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子侵犯，警方循線鎖定53歲權男，不料，20日檢警前往開南大學逮人時，權竟從4樓走廊窗戶墜樓，當場雙腿變形、失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。

而權男身分也隨之曝光，他竟是20年前犯下「大貓偷拍案」的權自立，權男當時下藥性侵6名少女、女童，還將犯案過程拍成影片販售，一度遭判無期徒刑，但最後獲得減刑，入監服刑10年後便出獄。

▲權自立開南大學墜樓亡，21日遺體相驗，姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲檢警21日相驗權自立遺體，權男姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，權自立出獄過後，化名從事包車旅遊相關行業，提供五人座、七人座、九人座包車服務，專門帶客到台灣各處旅遊，透過他開設的粉絲專頁可以發現，他大多帶的是「親子團」，與旅客在桃園機場、花蓮貨櫃星巴克、平溪等多地留下多張合影。

而這些照片中可見，權自立笑容和善且燦爛，其中不乏他與女童臉貼臉、嘟嘴，或是手抱幼童的合照，看起來就像個孩子王，與其合影的旅客笑容也相當愉悅，可以想見一般人根本難以將其與「大貓偷拍案淫狼」連結，如今他又再爆出涉嫌侵犯國小女童，令人不寒而慄。

ET快訊
快訊／蔡英文最後總預算　會談全文一次看
館長曬17歲狠照「人稱三重疏洪道猴子」！
快訊／孕婦上廁所流產　6月胎兒掉入馬桶死亡
神秘硬碟曝！羅莉控下載海量影片　意外揪出大貓淫狼
快訊／國道一號「4車連環撞」傷亡不明！
大貓淫狼出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊
快訊／三重銀樓搶案！　男持刀搶走金項鍊
警拔槍指同事！　全場嚇瘋急閃：你在幹什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中孕婦如廁意外流產　6月大胎兒掉入馬桶死亡

麗寶賽車場車輛起火　賽車手報平安：只是火勢有點嚇人

神秘硬碟曝！羅莉控下載海量影片　意外揪出大貓淫狼變態性再犯

快訊／國1「4車連環撞」傷亡不明！　廂型車慘成夾心餅乾

大貓偷拍淫狼墜亡…出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊

駕駛拒檢狂飆！警追10分鐘攔下查扣毒品　再補上5張罰單

10個月洗錢15億！水房集團22人遭逮查扣7700萬　化整為零手法曝

快訊／三重銀樓爆搶案！男持小刀「搶走金項鍊」　警全力緝凶中

24歲男陳屍橋聳雲天園區排水溝　4年第7起墜橋！地方鄉親毛毛的

快訊／涉拍百部「侵犯女童片」！大貓偷拍狼權自立死因出爐

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

台中孕婦如廁意外流產　6月大胎兒掉入馬桶死亡

麗寶賽車場車輛起火　賽車手報平安：只是火勢有點嚇人

神秘硬碟曝！羅莉控下載海量影片　意外揪出大貓淫狼變態性再犯

快訊／國1「4車連環撞」傷亡不明！　廂型車慘成夾心餅乾

大貓偷拍淫狼墜亡…出獄變身孩子王！「狂接親子包車」貼臉帶團遊

駕駛拒檢狂飆！警追10分鐘攔下查扣毒品　再補上5張罰單

10個月洗錢15億！水房集團22人遭逮查扣7700萬　化整為零手法曝

快訊／三重銀樓爆搶案！男持小刀「搶走金項鍊」　警全力緝凶中

24歲男陳屍橋聳雲天園區排水溝　4年第7起墜橋！地方鄉親毛毛的

快訊／涉拍百部「侵犯女童片」！大貓偷拍狼權自立死因出爐

女學霸衝教堂跪地「挖出雙眼」失明　眼球垂下來嚇壞眾人

床戰一半殺砲友！爆乳妹認了「用狗項圈勒死」　分屍砍頭丟水桶

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

宮女搶破頭「幫皇帝沖龍溝」超羞秘辛曝！　每天早上幫他來2泡

抱著長毛貓搭捷運友人狂擼　民眾目睹：從推車抱起來玩

10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌：學校袖手旁觀

誤住凶宅！女子驚聞前屋主「用快乾水泥悶死自己」　鄰急送五雷符

連52季！金融帳Q2淨流出逾6000億台幣　史上最長

台鋼隊史首位洋將福永春吾因傷卸戰袍！　轉任投手助理教練

《好聲音》黑箱惹爭議！　徐乃麟揭選秀節目內幕：難免的

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

社會熱門新聞

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

男上課遇警跳窗墜4樓亡　開南大學回應了

參加「還路於民」遊行遭酸爆　余爸爸怒了

涉侵犯女童畏罪墜樓亡　惡狼是大貓偷拍案權自立

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

營建署高官內幕　廠商買24歲女藝術家陪睡

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

獼猴觸電慘死電桿！南庄部落171戶停電

更多熱門

相關新聞

權自立性侵偷拍兩度判無期　出庭吼：法官亂判

權自立性侵偷拍兩度判無期　出庭吼：法官亂判

20日在桃園市蘆竹區私立開南大學發生的墜樓案，死者是20年前犯下「大貓偷拍案」的53歲權自立，他被關了10年後出獄，又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、猥褻照片，警方接獲情資到桃園逮人時，權男畏罪墜樓當場死亡。

男上課遇警跳窗墜4樓亡　開南大學回應了

男上課遇警跳窗墜4樓亡　開南大學回應了

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　列車長現身！結果出爐

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　列車長現身！結果出爐

關鍵字：

開南大學領隊課程大貓偷拍狼親子團包車

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面