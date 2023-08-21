權自立性侵偷拍兩度判無期　胞弟幫賣光碟！出庭吼：法官亂判

▲權自立見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉人豪／台北報導

20日在桃園市蘆竹區私立開南大學發生的墜樓案，死者是20年前犯下「大貓偷拍案」的53歲權自立，他被關了10年後出獄，又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、猥褻照片，警方接獲情資到桃園逮人時，權男畏罪墜樓當場死亡。

回顧「大貓偷拍案」，2001年8月間，曾在中央研究院擔任約僱助理的男子權自立（當時31歲），轉任從事遊戲軟體程式設計師但經商失敗，起意賣色情光碟賺錢，他3個月上網搭訕6位少女，分別約碰面下藥性侵得逞，並錄下性侵過程交給弟弟權自強（當時28歲）燒錄成光碟，權自強則幫哥哥架設網站，以「大貓」為名上網兜售每片350元。檢警循線查獲時，驚見權自立幫鄰居照顧1位3歲女童，竟也拍攝女童私處特寫，同樣轉拷成光碟，藉由出售7位被害人不堪影像，獲利9萬餘元。

權自立到案被警方依當時《檢肅流氓條例》提報為全國首名網路流氓，刑案部分，一、二審依加重強制性交等罪判權自立無期徒刑，權自立不認罪，出庭曾喊無辜並咆哮：「我沒做這種事，法官沒證據亂判！」，堅稱自己是「被冤枉的」，更一審改判權自立10年徒刑、褫奪公權6年，權自強判刑1年、緩刑3年，最高法院2004年10月駁回上訴，全案定讞，權自立和權自強因此被稱為「大貓兄弟」。

權自立被關了10年後出獄開啟「新生活」，沒想到花蓮縣刑大今年8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子強制性交，警方深入追查後，發現受害女童為3姊妹，父母與權男熟識，因知權男喜歡小孩，所以會將孩子託付給權男照料，不料權男竟藉此機會多次猥褻女童，權男的行動硬碟內還有多達上百部性侵女童影片、照片等檔案。

專案小組掌握情資後，於8月18日聲請拘票、搜索票獲准，20日下午獲報權男出入開南大學參加某社團主辦之職前訓練課程，因此前往現場查緝，不料過程中權男藉故至4樓教室拿取書籍等物品，於四樓走廊，突奪門跳窗，當場墜樓。警方見狀後急忙將權男送醫搶救，但仍於下午4時41分宣告不治。