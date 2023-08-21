涉侵犯女童...他上課遭查緝「4樓跳窗」摔死　開南大學回應了

▲權男涉嫌性侵未成年女童，在警方盤查時從4樓落下亡，校方回應這樣說。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

桃園市蘆竹區私立開南大學昨（20）日下午3時許發生墜樓案，涉嫌多起重大刑案的53歲權姓男子，前往校園參加某課程時，看到專案小組上門查緝，疑畏罪逃脫奪門跳窗，不料墜樓身亡。對此，開南大學表示，權男並非學校學生，而是校外某協會租學校教室辦理講習，權男則是報名講習的學員。

據了解，權男涉嫌猥褻性侵國小女童，女童父母與權男熟識，因知權男喜歡小孩，所以會將孩子託付給權男照料，照顧時間有時半天、有時一天，不料權男竟藉此機會多次侵犯，且權男的行動硬碟內有多達上百部性侵女童影片、照片等檔案。

專案小組掌握情資後，於18日聲請拘票、搜索票獲准，昨下午獲報權男出入開南大學參加職前訓練課程，因此前往現場查緝，不料過程中權男藉故至4樓教室拿取書籍等物品，於4樓走廊突奪門跳窗，當場墜樓。警方見狀後急忙將權男送醫搶救，但仍於下午4時41分宣告不治。

開南大學指出，權男並非學校的學生，而是校外某協會短期租借開南大學教室辦理講習，權男為報名講習的學員。開南大學表示，昨日警察進入學校抓人，因而發生學員脫逃跳樓的事件，強調權男非開南大學任何學制的學生。

警方指出，有關權嫌疑似畏罪跳樓及涉及刑案部分，已由發生地桃園蘆竹警分局、基隆第三警分局分別報請桃園地檢署檢察官相驗、基隆地檢署檢察官偵辦，將全力配合地檢署釐清案情。

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