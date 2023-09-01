關懷新世代學子　開南大學有請果東法師和教師分享佛法

▲關懷新世代學子，開南大學有請果東法師(左)和教師分享佛法。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對即將開學的輔導工作，開南大學學務處邀請法鼓山退居方丈果東法師，出席全校導師會議。果東法師以「從安頓己身的心靈環保來啟發新世代」為題表示，老師們因教學研究，甚至是招生而起煩惱心時，學習「凡事正面解讀，善用逆向思考」，把他人口中所謂的「業障」，當作是慧業的保障。

開南大學林玥秀校長1日表示，果東法師性情開朗，言語幽默，他的佛道教誨，溫暖了許許多多的人，老師們能從法師的佛法分享，從而以關懷的角度面對新世代的學生，大家一起精進共修。

整場演講以對話方式，由陳炳良學務長引言，由果東法師與林玥秀校長共同發想對話。果東法師首先從「心」的議題談起，依次解說初心、安心的層次，以及如何透過聖嚴法師提出的「心五四」－四安、四要、四它、四感、四福，以及對於「人生」的期勉法語，為生命帶來真正的平安快樂，回到有慈悲與智慧的初心。

新世代學生需要老師們同理心、包容、傾聽。果東法師也提到，人們常說，人生不如意事十之八九，所以我們更需珍惜如意的時光！而遇到不如意事的時候，可以利用「轉念」來做改變。心念轉為正念，人生若能適當的轉彎，前景就無限寬。只要願意學習和練習，在練習過程當中也察覺「有進步」，那就產生那一份信心，進一步來說有願就有力，好好發願去做，發願也會有力，有方向有意志力，不成也沒關係。

壓力大時 ，把承擔的責任目標放遠 ，並不是要放棄！果東法師以自己的著作：抱願，不抱怨，勉勵老師們，做事一定是要盡心盡力、隨緣努力、轉化壓力、成為助力、開發潛力、保持耐心和毅力凝聚向心力、展現慈悲智慧的生命力、有願就有力、彼此共勉力。