台南勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局結合5個市級總工會，致贈弱勢職災勞工家庭慰問金，基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

5日由勞工局長王鑫基與台南市總工會莊名賢監事會召集人、大台南總工會溫金輝理事、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南直轄市總工會副理事長陳宜安及史進財秘書長等代表，一同前往4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈4萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

首站來到於新營區83年次的女性陳姓職災勞工，其於今年6/9早上因機台未完全停止即伸手擦拭，導致遭模具夾傷中指截斷，送醫院救治，住院7天後返家休養，後續由職災專業服務人員協助申請職災傷病及失能給付。案家因為案父已經過世，案母雖然有在工作，但收入不多，且案弟仍在就學中，目前所居住的房子也為親戚提供，加上曾申請紓困貸款，仍在償還中，故經濟狀況不佳。

白河區蘇姓勞工68年次，為水泥攪拌車司機，2023/1/12案主於工地駕駛水泥攪拌車時，因施工工地不平濕滑，造成預拌車翻覆，壓傷案主左腳和骨盆，造成雙側骨盆骨折、左側脛骨粉碎性骨折，送醫開刀治療，住院34天，醫療費用高達20萬多。案主為主要經濟照顧者，案妻為越南籍人士，育有一女就讀幼稚園，因左小腿粉碎性骨折，現仍需靠四腳助行器才能行走，醫療費用都自行負擔，每月都仍需回診就醫，因此經濟負擔沉重。

居住於仁德區黃姓勞工案主54歲加保於工會，於2023.04.18於工地裝修石材時墜落，造成大腿骨上端粉碎性骨折，仍持續復健中，案主已經向勞保局申請職災相關給付，但審核漫長尚未有結果，醫療費與生活開銷等沉重經濟壓力。

另南區黃姓勞工61歲、加保於工會，於2022.12.01安裝樓梯扶手時，不慎從3樓滾落到2樓造成右肩韌帶斷裂2條，開刀住院4天，目前右手仍無法舉到正常角度並無力，持續於診所復健中。案主為家中主要經濟支柱，案妻健康不佳無法工作。案主已經向勞保局申請職災相關給付，但審核尚未有結果，無法負擔沉重復健醫療費與生活開銷等。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市5個市級總工會外，另有大台南小吃工會、大台南音樂服務工會、大台南食品雜貨運送工會、台南市家畜飼養工會、台南市養雞工會捐贈白米20包及台南市餐飲業職業工會捐贈米粉，共同關懷職災勞工家庭。

勞工局長王鑫基表示：職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災專業服務人員。