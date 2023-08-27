中元時節義消熱心傳愛　南消四大助力社會弱勢

▲台南市消防局第四大隊新化分隊舉辦中元普渡儀式，由第四大隊長蔡國保等人主持，募集約1千公斤白米及物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊新化分隊舉辦中元普渡儀式，由第四大隊長蔡國保等人主持，義消林窓堂大隊長以及民意代表、地方各界士紳等都出席，場面熱烈，募集約1千公斤白米及物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。

普度助弱勢的活動，從2014年開始，結合義消新化中隊、義消新化分隊，義消顧問團以及義消新化婦宣隊等，募集供品，尤其全力推動以功代金，相關經費用來添購更多白米、麥片、麵食等民生物資，擴大愛心能量，募集約1千公斤白米及物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。

蘆葦啟智中心及瑞復益智中心已受贈中元祭祀物資多年，新化義消分隊結合在地資源、顧問及消防隊員的愛心，總能於短時間內收集到民間、公部門的響應，彼此秉持「有錢出錢，有力出力」的初心，為弱勢團體盡份心力，受贈單位也歡喜心接受物資：「呷了有平安」。蘆葦啟智中心說明物資會優先發放給弱勢家庭與社區的獨居身障者，另每日均提供午餐給中心老師及早療的孩子們享用，收到如此豐富的食材也為中心省下一筆可觀的「伙食費」。

第四大隊大隊長蔡國保呼籲民眾，在中元普渡焚燒紙錢時，應注意金爐周遭不可放置易燃物品，也得遠離招牌或建築物，尚未完全熄滅之前，要有人在旁監看，隨時注意，避免引發火警。

消防局長李明峯表示，中元期間市民如辦理或參與普渡，短期間大量焚燒紙錢易造成濃煙及污染物累積，不利空氣品質外還可能造成火災事故，呼籲民眾祭祀務必留意紙錢不飛揚、餘燼要撲滅，也提醒住家裝設住宅用火災警報器的重要性，安裝住警器，獨立式很安心，連動式更放心，有準備就有保庇。