台南鹿耳門天后宮「以米代金」贊中元助弱勢　白米破30年紀錄

▲台南市安南區北汕尾媽祖宮的鹿耳門天后宮，承襲傳統古例於農曆七月十四日舉行中元普度『鹿耳門普』，並開放信眾「以米代金」賑助弱勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆七月俗稱「慈悲月」、「民俗月」，是傳說中好兄弟放假接受陽間百姓禮敬的日子，各地均有盛大且隆重的普度儀式，招待這一年放假一次的「賓客們」，台南市安南區北汕尾媽祖宮的鹿耳門天后宮，承襲傳統古例於農曆七月十四日舉行中元普度『鹿耳門普』，並開放信眾「以米代金」賑助弱勢。

短短1個月餘即獲得許多信徒熱情響應，今年募集的白米數量將近3萬2千台斤（約3800餘包），是開辦逾30年來的最高紀錄。

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鹿耳門天后宮主任委員林瑞男表示，鹿耳門天后宮「以米代金」活動已舉辦超過30年，前幾年因疫情攪局也曾停辦讓許多信眾扼腕；今年是疫情後第二年恢復辦理，普度儀式結束後將把全數白米，代為發放予各縣市育幼院、教養院等慈善機構，讓善心發揮到極大值，把眾人的大愛傳遞到臺灣每個角落。

回顧「以米代金」助弱勢活動，約莫在三十餘年前由信眾發心辦理，從數百包白米逐年遞增，持續到今年共募集三千八百餘包五公斤白米，總重將近3萬2千台斤，也是興辦迄今最多的1次。總幹事林玉山說，在開基鹿耳門媽的感召下，感謝來自全國各地信眾的踴躍發心與支持，白米發放後會把收據彙整完寄送至捐米信眾手中，讓他們了解所有白米捐贈對象。