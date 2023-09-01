全國首推！高雄「生理用品票卡」上線　女學生憑卡4超商兌領

▲高雄弱勢女學生可持一卡通至超商兌領生理用品。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

創全國之先！高雄市生理用品數位票卡今(1日)起正式上線，凡經濟弱勢學生可持「一卡通票卡」到四大超商兌換多元生理用品，讓兌換多元生理用品輕鬆便利又保有隱私，預計有9000名學生受惠。

高雄市教育局111年起與一卡通公司及7-11、OK、全家、萊爾富四大超商及正忠排骨飯、????師傅便當共同合作，率全國之先推動安心餐食數位票卡，讓經濟弱勢學生持卡就近便利兌餐。112學年度起，更配合執行教育部實施友善提供多元生理用品計畫，進一步結合既有安心餐食數位票卡及高中職數位學生證，讓學生憑卡就能到四大超商兌換多元生理用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全台共計有有1萬2905家門市可兌領。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育部自112年8月1日實施友善提供多元生理用品計畫，補助各級學校經濟弱勢學生多元生理用品，並於學校設置定點，提供急需學生取用；高雄市獲補助經費1,049萬元，將有近9,000名學生受惠。

教育局表示，自9月1日起，凡就讀高雄市高級中等以下學校，國小四年級以上之低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及導師認定等4種身分經濟弱勢女學生，即可持一卡通發行之票卡，至四大超商全臺約1萬2905間門市據點，進行多元生理用品的兌領服務。

教育局長謝文斌表示，學生持票卡就可兌換安心餐食和多元生理用品，讓有需求的經濟弱勢學生兌領安心、便利又保有隱私，而數位化大幅簡化學校相關作業及人力成本，節能減碳且服務大加分。