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給我摸才幫妳！車上對女信眾伸鹹豬手　色廟公求緩刑被打臉

▲桃園市羅姓廟公去年9月誆稱幫女信眾辦事為由，開車在其外出，行經八德區某處時靠路旁卻對女信眾伸出鹹豬手襲胸摸下體得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲羅姓廟公去年9月誆稱幫女信眾辦事為由，開車載其外出，行經八德區某處時靠路旁卻對女信眾伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某處宮廟擔任廟公的羅姓男子，去年9月間為女信眾辦事，開車載其外出時，趁車內僅2人共處時竟詢問「可否碰觸其胸部與下體」，女信眾當場拒絕，羅男則以若不觸摸其私密處，無法幫忙辦事為由，伸出鹹豬手對女信眾襲胸摸下體得逞，女信眾不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，羅男一度否認但最終坦承犯行，希望換得緩刑，但法官不予理會，審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，本案還可上訴。

檢警調查，65歲的羅姓男子在桃園市某宮廟擔任廟公，去年9月10日上午，羅男與女信眾相約處理事情，下午2時30分許，羅男駕車搭載女信眾外出，行經八德區新興路時停靠路旁，羅男竟趁四下無人之際，詢問女信眾是否可觸碰其胸部及下體，女信眾當場嚴詞拒絕，羅則以若不觸摸胸部、下體則無法幫忙辦事為由，在違反女信眾之意願下，徒手觸摸其胸部及下體得逞，女信眾事後不甘受辱，向家人哭訴並報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌聲請法院簡易判決處刑。

桃園地院審理時，羅男一度否認，但最終坦承犯行，羅男配偶曾向被害人透過通訊軟體Line認錯道歉，希望能調解賠償，但女信眾拒絕調解，被告羅姓男子希望能換得緩刑，法官認為，被告前固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，衡酌被告所為對告訴人造成相當精神上之損害，且被告並非自始即坦承犯行，斟酌被告迄未見有何具體作為彌補告訴人造成之損害，告訴人表示無法原諒並請求加重量刑之意見，法官認為以暫不執行緩刑為適當。

法官審酌，被告為逞一己私慾，漠視告訴人意願，對告訴人犯強制猥褻犯行，造成其身心受創；考量被告犯坦承犯行，態度尚可，因告訴人無意調解，未能與告訴人達成調解或賠償損害，犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，本案仍可上訴。

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