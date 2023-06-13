獨／私訊己婚女書記官：不想看妳床上伺候其他男生　菜鳥律師慘了

▲菜鳥律師騷擾女同學頻出鄙語，被移付懲戒決議停職半年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

南部1名執業不到2年的林姓律師，前年（2021年）取得律師資格第8天起，頻繁私訊在法院擔任書記官的1位已婚女同學，調戲對方「大學的時候看到妳露出的肩帶簡直無法上課」，並揶揄「妳老公娶妳一個月至少省一萬買春費用」等語，女方檢舉林男涉嫌騷擾，經林男登錄的律師公會移付懲戒，律師懲戒委員會決議林男停止執行職務6個月，且須自費接受律師倫理規範12小時研習，還可請求覆審。

近期國內#Me too風暴席捲政壇、擴及娛樂圈、藝文圈甚至學術圈，越來越多受害人挺身揭露不堪回首的遭性騷擾往事，包括台北市議員鍾沛君爆料曾遭名嘴朱學恒2度強吻性騷、事發當下還被朱學恒調侃「反正妳明天也不會記得」，儘管多數案例可能超過提告時效、難以透過司法懲罰鹹豬手，但藉由輿論譴責不法，仍相當程度對被害人送暖。

本件林姓律師於2021年9月取得律師資格、到南部某律師公會登錄執業後，隨即用臉書、IG私訊1位擔任書記官的已婚女同學，起初以祝福之名暗送傾慕之意「希望妳這個小美女以後能幸福」、「其實妳蠻漂亮的，大學的時候看到妳露出的肩帶簡直無法上課」、「其實我也好想把妳娶回家」、「看到妳婚紗照都有種血壓升高心跳加速的感覺」。

▲菜鳥律師騷擾女同學頻出鄙語，被移付懲戒決議停職半年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

但林男之後留言逐漸露骨「想到我正在留言的現在，也許妳正在跟老公這個那個」、「原來看到自己曾經喜歡過的人嫁給別人，好像也有種刺激的感覺，有痛才有樂」、「坦白說祝妳幸福只是句官腔的鬼話，不想看到妳伺候其他男生，尤其在床上，不過我也沒資格說這個啦」。

林男越說越下流，連人家夫妻相處私事也口無遮攔「妳老公娶妳一個月至少省一萬買春的費用啊，真好奇他有沒有給妳生活費」、「講白點又沒本事讓妳在家不用工作，不過妳們女生也吃這一套，惡人總得惡人治」、「妳去看外面有出息的男人，哪個像妳老公一樣」、「也許妳老公是好男人啦」、「我不是要勾引妳喔」、「找不到人幫忙我就去找妳了」等語。

女方被騷擾到2022年6月間，怒揭林男惡行，經林男登錄的律師公會決議移付懲戒。林男接受調查時一概否認，強調絕無違反《律師倫理規範》與《律師法》的行為，他向律師懲戒委員會辯稱遭人冒名申請帳號，不排除是因他多次翻拍自己身分證給別人或他炫富遭人嫉妒而設局栽贓，主張應調取IP位址查明誰傳送騷擾訊息。

律懲會指被害人收到的訊息包括林男個資、律師受訓與實習過程，還有林男的祖母訃聞等外人無法知悉的細節與資料，足以認定就是林男本人所為，林男持續留言騷擾舉動，違反《律師法》、《律師倫理規範》規定律師應砥礪品德、謹言慎行，共同維護律師職業尊嚴與榮譽、不得損害律師名譽或信用等要求。

律懲會認定林男本件行為嚴重影響律師職業的品德、信譽、尊嚴與榮譽，情節重大，決議已改名的林男須停止執行職務6個月，並於決議確定之日起1年內，自費接受律師倫理規範12小時研習，還可覆審。

此外，林男還被檢舉以不堪言語騷擾另1位女子，包括「妳也要墊墊（應為掂掂）自己幾兩重，狗屎，就憑妳也想對我拿俏（應為翹），白癡，低能兒，這就是我心裡話，講了很舒服」、「只因為他幹了妳我就大發牢騷」、「我是想過勾引妳上床啦，但精蟲退去很快打消念頭」、「妳好美喔，看得我淫慾都起來了」、「可惜變成先生床上玩偶」等語。

律懲會查明林男這部分行為時，還沒取得律師資格，因此無從決議是否懲戒。