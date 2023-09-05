男持刀站4樓陽台外！警消勸導僵持1hr　電擊槍開噴化解危機

▲桃園市林姓男子昨天晚間與家人爭吵後持刀跑到4樓，家人擔心出意外報警處理，警消到場後，林男站在陽台拒絕溝通僵持中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（4）日晚間因細故與家人爭吵，憤而持水果刀跑到住家4樓發脾氣，家人擔心鬧出意外報警請求協助，警消到場後與其溝通，但林男卻跑到陽台誆稱要冷靜且拒絕與警消溝通，警消人員好言相勸逾1小時無效，林男則站在陽台外持刀搖搖晃晃險象環生，警方在慌亂中以電擊槍射擊，林男瞬間失去意識差點摔落，警消合力制伏持刀的林男送醫治療，化解一場鬧劇。

▲桃園市林姓男子昨天晚間與家人爭吵後持刀跑到4樓，警消到場後持續與林男溝通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，53歲的林姓男子昨天晚間6時10分許疑似與家人爭吵後持水果刀上透厝住家4樓佯稱要獨自冷靜，家人擔心林男想不開趕緊打電話報警，桃園警分局景福派出所接獲報案後，副所長黃福源率警員廖柏鈞、鄭敦全、鍾思安與楊品萱等人趕抵現場，並通知消防人員到場協助，同時封鎖管制區域路段，其餘員警趕到4樓與消防人員配合勸導林男。

▲桃園市林姓男子昨天晚間與家人爭吵後持刀跑到4樓，警消希望林男交出水果刀進入室內遭拒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指稱，林姓男子與家人昨天下午爭執後情緒失控，家人勸導無效後，林男突然持水果刀跑到4樓窗外平台說要冷靜，因所站位置沒有圍欄，若一不慎可能墜樓現場險象環生。

▲桃園市林姓男子昨天晚間與家人爭吵後持刀跑到4樓，警消僵持逾1小時後，射擊電擊槍將其制服。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警消擔心林男發生意外，立即於一樓處架設氣墊，並請其家人溫馨勸導，但林男情緒始終不穩，甚至要求警消離開不要多管閒事，員警則藉口供其抽菸、喝水與閒聊方式慢慢拉近距離，要其冷靜下並將水果刀交由警消，但林男始終不配合，與警消人員對峙逾1小時。

由於林男態度強硬且不願溝通，後來下雨使平台更加濕滑，警消見林男處境更加危險，副所長黃福源見情況危急，決定採取緊急措施，其中廖姓員警與消防人員向鄰居借道至隔壁4樓陽台待命，現場警消持續與林男溝通，吸引其注意力，廖員在消防人員掩護下掏出電擊槍瞄準一槍擊中林姓男子後背，導致林男全身瞬間失去反抗能力，警消合力抱住林男，未讓其墜落一樓，同時合力奪下其水果刀，並拉進陽台壓制，隨後將林男送往衛福部立桃園醫院救治，所幸並無大礙，順利化解一場危機。

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