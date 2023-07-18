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17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

▲桃園市楊姓男子去年1月間趁借住友人住處，見17歲少女醉倒床上，竟乘機無力抗拒時襲胸摸下體猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓男子去年1月間趁借住友人住處，見17歲少女醉倒床上，竟乘機無力抗拒時襲胸摸下體猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年1月借住友人住處，某晚見其友人在住處喝酒，其中17歲少女醉倒後在房間睡覺，楊男見少年泥醉無力抗拒時，竟乘機徒手撫摸胸部與下體強制猥褻得逞，少女驚覺遭侵犯發現不認識的楊男在身旁大聲哭訴，事後報警處理；桃園地院審理時，楊男坦承犯行，少女則指證歷歷，法官審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

檢警調查，年約20歲上下的楊姓男子曾有多項前科，去年1月15日凌晨，楊男返回友人位於桃園區住處，友人與其他朋友喝酒，其中1名17歲少女喝醉後於友人房間醉倒床上，楊男看見少女醉倒躺在床上，其他友人則在客廳也呈現醉倒狀況，楊男則趁少女泥醉且無力抗拒之際，徒手伸入少女衣內搓揉其胸部與下體，乘機對少女為強制猥褻得逞。

少女感覺遭人撫摸後驚醒，看見陌生的楊男在身旁當場尖叫痛哭，楊男見狀趕緊離開房間，少女痛哭失聲打電話報警處理，警方到場後將楊男帶回派出所偵訊，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將楊男起訴。

桃園地院審理時，被告楊男於檢警偵訊與地院審理時均坦承犯行不諱，少女與痛陳，楊男觸碰其身體時，竟還還問「想不想要，我說不要他還是把手伸入我下體內，我想辦法反抗並且說了不要，很痛之類的話，但他依舊沒有停止動作」等語，證人證人指證情節大致相符。

法官根據刑事局鑑定報告結果，被害人胸罩內層處，以唾液澱粉酶檢測法檢測結果，呈弱陽性反應，經萃取被告DNA檢測，其染色體DNA-STR型別檢測結果為混合型，次要型別不排除來自楊男，但告訴人下體深處採集DNA，則未檢測出楊男精子體染色體，告訴人雖指證以其身體部位侵入其下體，亦無法佐證被告確有欲將手指插入告訴人陰道之行為。

法官審酌，被告趁告訴人飲酒後癱睡在床，在無意識、不能抗拒之際乘機猥褻犯行，極不尊重女性之身體自主權；惟念及被告甫成年未久，且在法院審理期間坦承乘機猥褻之犯行，犯後態度尚可，法官審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月，還可上訴。

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