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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

▲雲林縣議會今日上午進行縣政總質詢，雲林縣議員蔡孟真認真議案。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會今日上午進行縣政總質詢，雲林縣議員蔡孟真認真議案。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

性騷擾議題火熱，許多政治美女因工作及服務需求難免受邀參加餐敘場合，對於酒後三巡有意或無意的「鹹豬手」最難防範，要如何在當下閃避且不使場面尷尬，有雲林縣議會之花素稱的縣議員蔡孟真，就算是縱貫線教父「北港黑松」前口湖鄉長蔡永常的女兒，也難免遇到鹹豬手，她透露：「除了眼色要好、其實得靠經驗閃避自保」。

雲林縣議員蔡孟真被記者問道：在政壇上曾遇過性騷擾嗎？，一旁的人驚呼「怎麼可能！要不看看她是誰的女兒，手還要不要呀？」一句玩笑話，蔡孟真也真性情地笑開懷，她說，性騷擾是沒有，但倒是遇過鹹豬手，回憶當時她剛出道，剛當上議員，許多鄉親還不是這麼對她的背景有認識，難免「熱情」過頭。

▲雲林縣議會今日上午進行縣政總質詢，雲林縣議員蔡孟真認真議案。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縱貫線教父「北港黑松」的女兒蔡孟真為現任雲林第六選區縣議員，形象清新陽光，因對鄉親真情關心，於該區受有很高的評價。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡孟真回憶當時情況，餐敘上大夥人酒後三巡，因剛當上議員不少鄉親都熱情地邀約帶領逐桌敬酒，一行人在桌與桌之間移動，難免較擠，「熱情的鄉親」怕我脫隊，便會伸出右手「勾著我的腰」前進，有時因為行進間與正在寒暄的動作中不好察覺，但事後回想真的不舒服。

蔡孟真說，之後就會比較注意，在多人或有他人飲酒的場合盡量與較「熱情」的鄉親保持距離，如果遇上有「扶腰」的情況，會巧妙地轉動身體閃避，躲開接觸，並技巧性地持續對話以避免造成場面尷尬。蔡孟真也呼籲、鼓勵大眾女性，如遇有不舒服的肢體碰觸或言語騷擾，提起勇氣嚴正拒絕，保護自己。

▲雲林縣議會今日上午進行縣政總質詢，雲林縣議員蔡孟真認真議案。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縱貫線教父「北港黑松」的女兒蔡孟真為現任雲林第六選區縣議員，形象清新陽光，因對鄉親真情關心，於該區受有很高的評價。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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