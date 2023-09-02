超商大夜班監守自盜81萬　落網後承認「博弈網站花掉了」下場曝

▲桃園市彭姓男子去年7月間趁擔任超商店員機會，連續竊取收銀機下方未上保險櫃現金58萬餘元，還刷條碼完成代收費用，實際未收現金詐得23萬餘元，所得款項用於博奕網站儲值之用。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子去年7月間擔任桃園區某超商單在大夜班店員機會，趁機竊取收銀機下方未上鎖保險櫃內現金58萬餘元，彭得逞後還不知足，再利用代收繳費，以刷條碼卻未實際收款方式詐得23萬餘元，總計約81萬餘元全數用於博奕網站儲值上，事後店長查帳驚覺短數81萬元報警處理。桃檢偵結依竊盜、詐欺得利罪嫌將彭男提起公訴。

檢警調查，27歲的彭姓男子受雇擔任桃園區某超商之店員，去年7月5日晚間10時許至隔日清晨大夜班期間，彭涉嫌竊取收銀機下方未上鎖保險櫃內現金58萬5000元，彭得逞後猶不知足，再利用凌晨時間，以刷條碼連續代收完成交易，但實際上卻未收款，在業務上所掌之電磁交易紀錄為不實之登載，詐得23萬餘元，上述總計81萬餘元全數用於博奕網站儲值。

翌日店長查障時赫然驚覺短收81萬餘元，根據超商內監視器確認為彭男所為，憤而報警處理，桃園警方循線查獲彭男到案，並在其身上扣得3萬8000元現款等贓物。

桃檢複訊時，彭男坦承犯行，警方則提供超商監視器畫面截圖，徐姓店長則提供代收明細與博奕網站儲值紀錄等佐證，彭男犯行明確，檢方偵結依竊盜詐欺得利等罪嫌將彭男提起公訴。