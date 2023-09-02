試槍展威風！後座「清槍走火」打死阿弟仔還落跑　天兵大哥下場曝

▲桃園市陳姓男子今年1月間與滕姓等多名未成年少年在大溪區某公廟附近試槍，後來陳清槍不慎走火，害滕姓少年被子彈射穿，送醫急救不治。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年1月間，邀集梁姓、周姓、滕姓、洪姓與王姓少年等小弟，到其住處聊天，隨即陳提議拿來歷不明改造手槍試槍，眾人分乘多輛機車到大溪區某公廟附近空地試槍，回程時，滕姓少年騎車搭載陳姓男子，陳在後座清槍時不慎走火，子彈卻從藤姓少年右臂貫穿，導致心、肺等處大量出血，陳件闖禍後逃逸，滕姓少年被送醫急救仍不治。桃檢調查後，依過失致死、違反槍砲彈藥等罪嫌將陳姓男子起訴。

另一方面，滕姓少年父母對陳提告殺人罪嫌，檢方偵結以不起訴處分。

檢警調查，26歲的陳姓男子今年1月12日間邀集16歲的滕姓少年與梁姓、周姓、洪姓與王姓少年等小弟，到其住處聊天，陳男覺得住處空間太小，隨即提議到梁姓少年住家聊天，晚間6時許，陳男拿出友人寄放且來歷不明改造手槍一把與2發改造子彈，並提議試槍，一行人分別騎乘多輛機車，到大溪區某公廟附近空地試槍。

陳男隨即要滕姓少年騎車，他在後座對空試射一槍成功擊發，陳男試槍成功後隨即拉滑套清槍，但疑似不諳操作且精神狀況不佳情況下，手槍清槍過程突然誤擊，子彈從滕姓少年右背貫穿，再從前胸中線射出，導致滕姓少年右側肺臟、心臟等器官大量出血倒地，陳男事後倉皇離開現場，但同夥少年急忙打電話給119送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，院方急救後仍宣告不治。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行，但辯稱與死者是熟識朋友，絕無殺人之犯意，同夥少年亦強調大家都是熟識朋友，沒有殺人之犯意，但滕姓少年父母則認為陳男刻意殺人提出殺人罪嫌之告訴；檢方查出，陳男沒有殺人之動機與犯意，透過死者手機還原亦未發現2人有過節，現場模擬案發經過，尚無法排除手槍走火之可能，死者經解剖後僅能認定涉及距離很近，難認有殺人之動機與不確定故意，僅能認定係過失致死罪嫌。

檢方偵結依過失致死、違反槍砲彈藥罪嫌提起公訴，並請法院審酌無故持有改造手槍，因任意把玩造成被害人死亡，建請法院從重量刑；此外，死者父母提告殺人罪嫌，檢方認為無積極證據，且犯具證據不足，偵結予以不起訴處分。