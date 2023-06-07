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18歲女醉倒梯間遭襲臀　噁男嗆「要告就來告」下場曝

▲桃園市李姓男子去年6月間凌晨在某區公園打掃，見樓梯間18歲女子與其友人醉倒，竟趁機摸女子臀部，女子驚醒後揚言提告，李男回嗆「要告就來告」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李姓男子去年6月間凌晨在某區公園打掃，見樓梯間18歲女子與其友人醉倒，竟趁機摸女子臀部。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年6月在八德區某公園見18歲女子與友人醉倒樓梯間，趁機摸了女子臀部，女子驚醒後見李男面露色相，怒嗆要提告，李男也回嗆「要告就來告」，女子氣得向附近派出所報案提告；桃園地院審理時，李男坦承犯行，但辯稱是負責打掃公園，見女子倒臥樓梯間才請其離開等語，法官認為大可觸碰肩膀或手部等處，根本是藉機刻意性騷擾，審結依性騷擾防治，處拘役40日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，53歲的李姓男子曾因違反懲治盜匪條例，經台灣高院判決判處無期徒刑，經最高法院駁回上訴確定，2016年5月間假釋付保護管束出獄，猶不知悛悔，去年6月22日凌晨4時許，在桃園市八德區某公園樓梯間，見18歲女子與其友人醉倒在樓梯間，基於性騷擾犯意，乘女子不及抗拒之際，伸手觸摸其臀部，對女子為性騷擾得逞，女子驚醒後怒嗆要提告，李男也回嗆「要告就來告」等語，女子則向八德警方提告，桃檢複訊後依違反性騷擾防治法案件向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，李姓男子坦承犯行不諱，但辯稱雖拍觸女子臀部，因要到案發地點負責打掃，看到女子與其友人喝醉要請她們離開，過程中拍了女子屁股2次要叫她們離開，女子醒來後就說要告我，我則回答「今天都在這個公園打掃，要告就來告」。法官根據警方提出現場監視器錄影，被告李男與女子之間並無任何障礙物或其餘人等阻攔其中，被告若只是要讓女子離開，大可觸碰手或肩膀等部位，然被告卻將手伸向女子臀部，藉機刻意性騷擾之意。

法官審酌，被告與女子素不相識，竟對女子為性騷擾之犯行，顯然欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，難認有何認錯反省之意，侵犯告訴人之身體隱私，亦造成其心理受創。依性騷擾防治法第25條第一項之罪，處拘役40天，得易科罰金，還可上訴。

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