快訊／郭台銘掃街遭嗆「賣國賊」　她喊：我要自由！唯一支持賴清德

記者崔至雲／台北報導

宣布獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘今（5日）走訪北市東門市場，但過程中遭一位黃衣婦人嗆聲「賣台賊」，同時也說國民黨總統參選人侯友宜親共、親中，甚至說民眾黨總統參選人柯文哲很最會說謊，高喊「我要主權、我要自由、我要民主的言論」、「唯一支持賴清德」。

▲永齡基金會創辦人郭台銘參訪東門市場與攤商們互動。（圖／記者湯興漢攝，下同）



郭台銘今上午走訪東門市場、了解民意，市場掃街原本說半小時結束，但總時間長達一個半小時，遇到攤商，郭皆一攤一攤停下傾聽民意。不過，在走訪過程中，有一對夫婦高喊「郭台銘、賣台賊！」郭台銘似乎有聽到嗆聲，但僅笑而不語，沒有停下腳步，持續與攤商寒暄。

▲郭台銘參訪東門市場，遭現場民眾怒罵賣國賊。（圖／記者黃國霖攝）

隨後媒體進一步與該婦人了解，婦人高喊，郭台銘就是親共、親中，不會支持他的，唯一支持賴清德。一旁的男性則說「讚！」該婦人接著說，大家要站出來。

媒體追問，那侯友宜呢？該女說，「都是！以後沒有言論自由了！沒有fb了！都被水軍、共軍打下來了」。媒體問，柯文哲呢？婦人說「一樣！都說謊」婦人接著說，「只有賴清德不會說謊！我要主權、我要自由、我要民主的言論」，一旁的男性友人說，「最會說謊的就是柯文哲、講一套說一套」、「我是台灣人、我生在台灣、死在台灣，四個只有賴比較像總統」。

最後，媒體再問，為什麼唯一支持賴清德，婦人則忽然爆怒嗆媒體，「你是親共的、我不想理你，我一看你就知道你親共，你是哪家媒體？你是郭台銘後援嗎？他給你多少錢？」說完則憤而離開。