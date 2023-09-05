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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見遭民進黨抄襲！　侯友宜競辦嗆「空心賴」：拿香跟拜又懶又壞

▲▼ 侯友宜競選辦公室召開「見賢思齊 民進黨只剩拿香跟拜 」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜競選辦公室召開「見賢思齊 民進黨只剩拿香跟拜 」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日提出多項政策，包含觀光、老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表等政策。不過，政策公布不久，執政的民進黨政府就提出類似政策。侯友宜競辦今（5）日召開記者會，轟民進黨都「拿香跟拜」，賴清德「只提願景不提具體」，暴露民進黨過去有個「空心蔡」，現在有個「空心賴」，若要抄襲政見請像論文一樣標明「引用來源」，否則就是「執政失敗，拿香跟拜，又懶又壞」。

競辦發言人黃子哲指出，近來侯友宜陸續宣布國政願景及政見，也引起社會廣大的回響，成為選戰亮點。但民進黨政府立即複製貼上，用飛快的速度，也跟著發布了類似的政策來跟進，幾乎是無縫接軌。有人戲稱，這是中華民國選舉史上，還不用執政，候選人的政見就可以直接實現的奇異現象，今天記者會要來點算民進黨近來的「跟風」歷程。

「民進黨監督在野黨、跟風在野黨！」新北市議員陳偉杰指出，侯友宜8月24日公布觀光政策，提出全面開放陸客來台。蔡政府感受壓力，除了開放「第三地陸客來台」，更跟進加碼恢復團客，但有1個月準備期，必須「視陸方為回應」，顯然又是蔡政府的兩手策略。

▲▼ 侯友宜競選辦公室召開「見賢思齊 民進黨只剩拿香跟拜 」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

陳偉杰表示，台灣觀光產業變「慘業」，今年1到5月我國入境旅客數為217萬9235人次，距離交通部觀光局年初訂下600萬人次僅達成36％，官方喊話會達標是喊心酸，相較日本、韓國、泰國觀光人數都恢復疫情前50％以上，台灣只有45％，讓觀光業者苦不堪言。

老農津貼部分，陳偉杰說，侯友宜提出老農津貼不低於8000元，將現行4年調1次改為每年依照消費者物價指數調整，農業部長陳吉仲卻說已經在做，請問真的已經在做？陳吉仲根本就是雞同鴨講。

柳采葳指出，侯友宜8月29日公布「80歲以上、及70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，直接申請看護移工」的政策，民進黨就在8月31日「 兩天之內」說要討論相關的申請資格還有程序，難道這7年多時間， 蔡政府沒看到嗎。

柳采葳說，侯友宜8月26日提出癌症基解決「因病而窮、因窮而死」的問題，而民進黨政府一聽到，就像是抄襲開關被打開一樣，馬上跟著提「新藥基金」，這幾年許多家庭因為負擔不起昂貴的治療藥品，而出現的長照悲劇，政府沒看到嗎？

「請民進黨標明引用來源！」柳采葳指出，民進黨完全執政、完全無能，要選舉了再來抄抄抄，不要跟寫論文一樣複製貼上裝沒事，學術論文都有要求標明「引述來源」，她要求，民進黨如果還要拿香跟拜，抄襲侯友宜的政見，那就像學術論文一樣標明「引用來源」。

黃子哲表示，民進黨是標準的選舉機器，民進黨跟進侯友宜的政見，轉換成政府現成的政策，就是為了要稀釋掉侯友宜政見的優勢與成效。民進黨全黨都是「抄襲仔」，別忘了林智堅、鄭文燦等人論文抄襲醜聞的教訓，民進黨就真的惡性不改，寡廉鮮恥了。

黃子哲說，民進黨已經執政快八年，怎麼會毫無意識到要做出改變，是平時忙著幫特定廠商搞小資本大轉發財的經濟奇蹟？忙著與黑金掛勾？忙著與詐騙集團勾結？忙著光電利益糾葛？證明根本沒把人民放在心上。
 

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