揭柯文哲老家違建「最好解方」　黃揚明：別讓藍綠陣營見縫插針

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日被爆出新竹老家4層樓建物在5樓長出鐵皮加蓋，面對違建爭議，新竹市政府都市發展處表示，接獲檢舉或通報後，會先到現場勘查再調閱資料確認，並依規處理。對此，資深媒體人黃揚明5日指出，柯文哲最好的應對方式，就是以最高標準要求家人，逕行將被指控為違建的鐵皮屋拆除，不要讓藍綠陣營見縫插針。

黃揚明今日在臉書發文分析，繼前立委黃國昌老家被爆違建、佔用國有地後，柯文哲新竹老家也被踢爆頂樓違建、防火巷以鐵柵欄阻隔進出。新竹市政府今日回應，已通知北區區公所進行查報，後續將由本府都發處依規認定是否為違章建築，並將依《新竹市違章建築拆除優先執行標準》規定進行違章建築列管或優先排拆。

然而，柯競辦發言人陳智菡則回應，曬衣場是30年前就既存的，但因為比較老舊的關係，有些木頭毀損甚至腐爛情形，所以107年2月有重新整建，至於整建內容有無違反新竹市規定，柯辦目前正在了解中，「如果有違反規範，該怎麼做就怎麼做。」

黃揚明透露，這事件的本質在於攻擊柯文哲在台北市長任內高調拆違建的人設，與近日「民眾堂」模式一致，尤其柯文哲老家位於新竹市，新竹市長是民眾黨籍的高虹安，高又是鴻海集團創辦人郭台銘子弟兵，若新竹市府認定並非違建，則會出現護航的批評；但若認定違建並拆除，勢必會出現另一股陰謀論，就是高虹安要代表郭台銘修理柯文哲，對高而言，在政治效應上絕對會「左右為難」。

黃揚明認為，其實柯文哲最好的應對方式，就是以最高標準要求家人，逕行將被指控為違建的鐵皮屋拆除，既然柯媽媽都說可以自己拆，那就直接處理掉，不需要讓藍綠陣營見縫插針。

另外，即使「美麗島電子報」等部分民調皆顯示，柯文哲支持度掉到第三，但從「民眾堂」到違建，都在在證明了柯文哲仍然是在野對綠營最具威脅力的對手。