3／10說明會、3／15陳吉仲說進口巴西蛋　藍：超思2天取得官方證明？

▲游淑慧5日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬的「超思公司」獲農業部（農委會8月1日改制）專案許可，自巴西進口逾8800萬顆雞蛋，引發關注。台北市議員游淑慧今（5日）在國民黨立法院黨團記者會上，指政府3月10日才找進口商，說明台灣需要進口雞蛋及進口商4條件，然農業部長陳吉仲同月15日就說要開放巴西進口蛋，難道超思兩天就取得巴西官方證明，然後火速向農委會申請核准，且農委會決定採購？希望陳吉仲公開合約簽訂過程。

國民黨立法院黨團5日上午舉行「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會，立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯、游淑慧出席。會中游淑慧表示，巴西跟日本是長期經貿合作國家，其雞蛋市場就在日本，但當巴西發生禽流感後，日本停止部分進口，反而從來沒進口巴西雞蛋的台灣，卻在巴西爆發禽流感後進口，陳吉仲雞蛋決策作為，超過大家思考能力。

接著，游淑慧指出，農委會3月只開放美、日、澳的雞蛋進口；經濟部國貿局跟農委會各自在3月10日、3月14日召開一場說明會，找了進口商，說明台灣需要進口雞蛋、進口商需符合4條件；3月15日陳吉仲在立法院就說要開放巴西進口蛋；3月29日農委會加發新聞稿，另外專案開放巴西、土耳其、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等10國雞蛋進口。

游淑慧說，上述4條件是：登記合法的代理商、符合出口國非疫生產廠或曾出口日本或新加坡的出口商、到案價格的合理性、提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明要章，也就是若貿易商要進口巴西雞蛋，須要取得巴西開立的檢疫證明跟衛生證明。

游淑慧質疑，3月10日是禮拜五，難道超思兩天火速取得巴西官方證明，然後火速向農委會申請核准，且農委會決定採購？還是超思參加說明會前，就已經知道農委會跟畜產會要幹什麼、要什麼資料，所以3月10日參加說明會後，會後就有辦法提出相關證明，包括官方檢驗說明跟到岸價格？到底是哪一個，希望陳吉仲公開合約簽訂過程。

游淑慧也提及，農業部8月11日說巴西進口的雞蛋共約5445公噸，其中檢驗不合格83.8公噸，這批雞蛋到哪了？農業部只說會命令廠商退運或銷毀，但農業部有無掌握退運貨銷毀證據？如果有問題的雞蛋流入黑市跟加工廠怎麼辦？

游淑慧認為，農業部應盡快公布採購合約，到底超思什麼時候簽約的？超思什麼時候取得巴西檢疫證明跟相關官方資料？ 超思進口的牧場是哪家？83.8公噸雞蛋是銷毀還是退運？超思說沒有倉儲跟冷鏈設備，總有去向證明吧，因此基於食安問題，農業部盡快公布。