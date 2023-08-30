網劇女主角臉髒髒抬頭現「驚人高顏值」　一查竟是百萬網紅自製出演

記者魏有德／綜合報導

陸網一齣名為《逃出大英博物館》的預告片受到外界關注。內容講述大英博物館中所藏的中華纏枝紋薄胎玉壺被盜後，化身為名叫「小玉」的玉壺精，碰上名為「小明」的大陸記者並尋求協助的故事。預告片播出後，玉壺精髒兮兮的臉蛋配上楚楚可憐的呆萌古裝造型，讓外界十分驚艷，這才發現竟是抖音擁有347萬粉絲的美女網紅「夏天」。

▲《逃出大英博物館》中的女主角玉壺精是由美女網紅夏天出演。（圖／翻攝羊城晚報，下同）

《羊城晚報》報導，就在今（2023）年年初，一個網友在抖音發布一則留言，內容為希望大英博物館中的文物回歸原本所屬的國家，引起了夏天（夏天妹妹）和煎餅（煎餅果仔）的關注，他們兩個以此為靈感，醖釀了名為「逃出大英博物館」的劇本，為了拍攝，他們遠赴英國。

在這部短劇中，夏天扮演的玉壺精小玉想要回到中國，纏上了在異鄉採訪的大陸記者小明，小明最初不願相信小玉是文物化身，後來逐漸被她打動，最終協助她躲避追捕和踏上尋找回家之路。

抖音名為夏天妹妹的大陸網紅在劇中飾演女主角，她在平台上擁有347.6萬的粉絲、7938.9萬個讚，擁有被外界稱為「初戀臉」般的外表，拍攝的影片也多能完美駕馭古裝及時裝的扮相，每支短片都擁有數十萬點擊的高人氣。

這部短劇的男主角來頭也不小，抖音名為煎餅果仔的煎餅同樣是高人氣網紅，在平台上擁有421.4萬粉絲和8023.1萬的獲讚數。煎餅和夏天決定籌拍這部短劇後便著手展開劇本構想和拍攝計畫，實地前往倫敦取景，三個月便完成該劇的拍攝和製作。

