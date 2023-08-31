受助正妹被抓包「戴YSL眼鏡、蘋果手錶」　委屈：是同學的

▲受資助女生引發爭議 。（圖／翻攝秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東一名年輕女生獲得愛心資助3萬6666.66元（人民幣，下同，約新台幣15萬4182元），但被網友發現家裡裝修豪華、用iPhone手機、戴蘋果手錶等，引發爭議。

▲受資助女生被發現用新款iPhone、戴蘋果手錶等 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，山東東營市愛心救助中心26日發佈一則影片，資助一名女生36666.66元，被網友質疑該女生家里裝修豪華。網傳另一照片顯示，該名女生不僅拿著iPhone 14 promax，戴蘋果手錶、YSL眼鏡及金手鐲，還背名牌包。

東營市愛心救助中心30日發布情況說明稱，救助中心是由熱心市民自發成立的民間公益組織，所用資金為內部人員自籌；自2021年始，累計向該家庭捐助36666.66元，資訊來源於水滴籌，並經過了救助中心人員實地調研。

東營市愛心救助中心發布情況說明，被資助家庭母親帶著一兒一女生活，小兒子發生車禍，腦部受傷生活無法自理，前後花費30餘萬元，只能靠打零工掙錢養家，無固定收入；大女兒目前在讀大學。

資助中心法人宋先生回應稱，女生弟弟2021年出了車禍，做了4次開顱手術；該單親家庭所居住的房屋是2018年購置的村蓋二手房；女生背的包才100來塊錢，戴的金鐲子是工藝品，至於手機是同學的，網傳言論對女生產生了很大影響。