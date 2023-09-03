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大陸 大陸焦點 特派現場

400萬女網紅爆「陪金主過夜」！綠帽男友爆料她狂求饒　本人發聲了

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

▲小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸網紅「小羊沒煩惱_」在抖音上擁有400萬粉絲，平時常常發布火辣的照片，讓人看了鼻血直噴。不過，近日她被男友爆料偷吃，對象是「乾爹金主」，甚至有性愛影像不斷流傳，事件發酵以後，她也出面回應了。

根據消息指稱，小羊的男友近日爆料，因為女友近日行蹤成謎，8月30日待在上海，清晨5點至8點間卻不在飯店，離開酒吧後跑去了不明地點，讓他忍不住開口詢問，而小羊受到逼問以後，也坦承「跟另名男子一起睡覺」。

小羊的男友後來透過管道，找到了與小羊待在一起的男子，對方則告知，雖然有睡在一起，但因為喝得太醉，所以沒有發生性行為。

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳，本人出面發聲。（圖／翻攝抖音）

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

事後小羊則苦苦哀求，希望男友不要公開此事，更是拿出「我媽媽真的最近心臟不好」等理由，希望能透過人性打動男友。不過，男友對此仍不為所動，揭露了遭到出軌的事件，男方的身分則是「乾爹金主」，當天2人相約進行性交易。

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

▲▼造謠者事後在群組求饒，指稱是假消息，希望不要再傳了。（圖／翻攝抖音）

▲▼小羊沒煩惱驚爆出軌金主、私密片瘋傳。（圖／翻攝抖音）

消息引發討論以後，還有2段私密影片隨之瘋傳，讓網友、粉絲們議論紛紛。事件發酵以後，小羊也出面嚴正回應，影片內容屬於惡意造謠，已經嚴重侵害他的名譽，接下來若有人隨意傳播虛假消息，將會依法追責。

此外，小羊也抓到了假消息來源，原來是抖音網紅「老良睡不醒」看到一段私密片，發現長相與小羊十分類似，於是才在群組裡面惡搞，沒想到群組遭到「內鬼」，對話被截圖流出，進而衍生這起事件。至於案件詳情為何，目前仍在釐清當中。

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網紅金主乾爹過夜小羊沒煩惱

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