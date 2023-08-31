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粉絲好幾萬　外拍妹怨「單身n年」上門都渣男：太漂亮沒人追？

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外拍妹說自己單身好幾年沒人追。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

正妹不用煩惱交不到男友？一位外拍網紅妹卻很無奈，說她單身好幾年，完全沒人追，上門的都是渣男，甚至要找她約「做床上運動」，不禁求問，「是不是老實男看到太漂亮的，連上前說話當朋友都不敢？各位會覺得漂亮女生難以接近嗎？」

「各位男生，看到太漂亮的女生會不敢追嗎？」這位妹子在Dcard匿名發文「長太漂亮沒人追」，說她有在接外拍，帳號有好幾萬粉絲，常被人誤會都是跟男友出去玩，事實卻是單身好幾年了，完全沒人追。更無言的是，遇到的男生幾乎都是渣男，只想玩玩或亂槍打鳥，不然就是要約砲，難道對老實男來說，漂亮女生很難接近嗎？

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原PO強調，自己的朋友圈其實很小，完全沒有認識異性的機會，「倒是很常被同性莫名討厭、攻擊@@，但我不是那種看到男生就會去勾引、搭話的那種，女生應該會更討厭這種女生，我反而是很想跟女生當朋友。」

最後她直嘆，現在要交到真心的男朋友很難，「而且我發現，並不是妳條件多好，或是身材多好、長得多漂亮，男生就會珍惜妳，男生是不是都覺得家花沒有野花香呢？」

貼文曝光後，就有男網友坦言，「其他男生我不太清楚，但我自己是會和漂亮女生保持距離的，畢竟很容易從心理上就感覺到，是兩個不同世界的人」、「我看到漂亮的女生，我確實不敢追，不是因為覺得她很多人追求或有男友，而是覺得我配不配得上她。」

但也有人表示，「身為一個男生，我不認為我會敢跟那種長得像仙女的女生約砲欸！因為感覺就很容易被打槍」、「就算妳是朵花好了，妳讓自己長在糞坑裡，來的也只會是蒼蠅而已」、「妳除了外表，有什麼讓人覺得興趣的地方嗎？即使漂亮可以引起別人的第一興趣，如果沒有其他持續吸引，也不會讓人有想認真交往的想法。」

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