陸正妹網紅「肉身抵制」日本AV！自拍影片送粉絲：每天發一部

▲自日本於8月24日排放福島核廢水以來，引發中國國內愛國心激燃，許多中國網友與民眾都在努力抗日，民族情緒高漲，現在更有中國女網紅乞求老司機們「抵制日本AV」，更表示對於愛國者，她願意大方送自拍的情色片。

圖文／鏡週刊

這名中國女網紅「光陰荏苒」在抖音上指出，希望大家能愛國，抵制日本A片，更稱「只要你們不看日本片子，我每天給你們發一部」，還打上標語「支持國貨從我做起」、「證明你有多愛國」。隨後有不少老司機網友紛紛響應，更嗨喊「支持國貨」。

據悉有不少網友在抖音上回應：「愛國人士，已領到片。」並表示「光陰荏苒」自製的情色影片很不錯也很好看，但也有另一部分網友反應：「沒領到！」、「是不是騙人啊？」

隨著日本排放核廢水，中國國內掀起一股「抗日潮」，包括惡意打騷擾電話至日本店家謾罵，以及陸客團紛紛取消日本旅遊行程。但另一方面日媒卻發現，企圖到日本留學的年輕中國人，正在悄悄增加中。