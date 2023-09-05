元智迎新「新生啟航」　校長廖慶榮期勉成為最好的自己

▲元智迎新進行為期5天的「新生啟航」。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學迎接1600多位的大一新鮮人，自9月4日起，進行為期5天的啟航活動與英語營。今年主題為「新生啟航」，期許新生快樂迎接大學生活、啟航學習成長之路，積極正向地迎向未來挑戰。開學典禮邀請管理學院校友、Twitch 台灣特趣互動內容經理邱吉祥先生，分享人生經驗和啟發。

▲1600多位的元智大一新鮮人齊聚體育館。（圖／元智提供）

元智大學廖慶榮校長於開學典禮致詞表示，元智是全國唯一和Microsoft、Google、Amazon國際三大科技巨頭有合作簽約的大學，許多課程都提供IT和Cloud雲端方面的資源給同學；期勉新生首先要主動認真學習，要多問、多聽，才能向老師、同學學習，不要害怕犯錯，因為這是學習和成長的最佳方式。第二要強化資訊與英文能力。

第三多參與社團、運動、聽演講、看展覽或表演、做公益等沒有學分的活動，這些可以培養你專業以外的能力。第四要學習做一個正向的人，並時時注重身心健康，養成規律的作息，強健的體魄，自律的能力和快樂的學習。

元智大學新生啟航系列活動包含新生健康檢查、入學輔導活動、複合型避難演練等，社團嘉年華由嘻研社、MV舞蹈社、熱舞社、錄音社與熱音社帶來精彩表演；仲夏熱力秀則由各個社團展示特色的樂學新元力；還有元夢音樂會則由吉他社、管樂社與生命泉學生教會等音樂性社團聯合發表，讓學生薰陶在充滿活力與音樂的校園中。

另外，9月6日連續三天的挑戰極限英語營，涵蓋「大學英語」及「校園生活」兩大主題，伴隨「專業簡報力」的訓練，期能帶領新生融入元智國際化雙語教學的英語環境。