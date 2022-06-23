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新時代任務！　元智大學簽署「大學永續發展倡議書」

▲元智大學簽署「大學永續發展倡議書」。（圖／元智提供）

▲元智大學廖慶榮校長(右)與永續能源研究基金會簡又新董事長(左)簽署「大學永續發展倡議書」。(圖／元智提供)

記者楊淑媛／桃園報導

全球面臨社會、經濟與環境發展等威脅，永續發展近年來已成為各國政府的施政重點，亦是大學教育的新時代任務。元智大學廖慶榮校長23日與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，簽署「大學永續發展倡議書」，宣示雙方將攜手致力將永續發展目標融入教學與研發，促進校園永續發展，擴大社會影響力。

▲元智大學簽署「大學永續發展倡議書」。（圖／元智提供）

▲簡又新董事長以「大學永續發展的挑戰與機會」為題演講。（圖／元智提供）

廖慶榮校長表示，為發揮社會影響力，元智大學持續推動USR計畫，以善盡社會責任，與在地連結，培育優秀人才，並規劃推動教學/研究鏈結達全球永續發展目標。在環境永續面，將進行ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查標準 、ISO 50001:2018能源管理系統國際驗證，並推動多面向屋頂型太陽光電發電系統設置案等節能專案。

簽約後，簡又新董事長以「大學永續發展的挑戰與機會」為題演講。簡董事長指出，由於氣候變遷對人類生活帶來生存與文明威脅，造成人類生活、生產、商業模式大幅改變，如火力發電廠、燃媒等也將轉換成風力、太陽能電廠等再生能源及核能；傳統的工廠也改以使用綠電為主；汽機車會消失改為電動車，輪船、飛機產業也會受到衝擊。

此外水泥、鋼鐵產業因生產過程會產生大量的二氧化碳，將被徵收龐大的碳稅，售價攀升，導致房價上漲，未來建物也將由智慧綠建築取代。簡董事長說，氣候變遷也將改變大學研究與教學的方向，目前大學與社會需求有落差，未來EGS(企業社會責任)、環保的人才需求將持續增加。大學不僅注重知識傳遞與培育人才，如何對全球、國家與地方提供前瞻倡議與有效實踐量能，更是未來發展趨勢。

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