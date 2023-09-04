快訊／侯友宜將有「重大宣布」！　她喊：大家拭目以待

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

雲林縣長張麗善4日深夜表示，明天侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待，「我對侯友宜市長越來越有信心，他說到做到信守承諾，朋友們！明天等著他再提出好政見囉！」

張麗善在臉書發文指出，侯友宜這幾次來訪雲林，給他的建議他都牢牢記住，而且化作當上總統後，會一一履行的政見。證實了侯深入基層體恤民意，願意解決人民的痛苦。國家的政策不公、財政收支劃分不公造成貧富不均及福利不平等，為什麼六都可以做的，其他縣市無法做到，福利制度過度懸殊，人口版圖自然移動，都往六都移動去了，造成嚴重城鄉差距。

張麗善說，我告訴侯友宜「雲林拒作二等公民」，希望在台灣這塊土地上能得到平等尊嚴的對待，「相信其他縣市跟我一樣的期待，他聽進去了，我好感動！我對侯友宜市長，越來越有信心，他說到做到且信守承諾，朋友們！明天等著他再提出好政見。」

侯友宜本人則在貼文底下留言，聆聽民眾的聲音，解決民眾的需求，是執政者永遠要牢記在心的事，既然民進黨做不到、不想做，我們就讓無能的政府下台，讓侯友宜跟大家一起，帶來改變，帶給民眾更好的日子！

網友也紛紛留言表示，「加油」、「大家要團結」、「唯一支持侯友宜、唯一支持侯總統」、「侯友宜加油」、「堅定支持侯友宜」、「好期待」。