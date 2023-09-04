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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙十國慶變台灣國慶　侯友宜批民進黨「抹滅中華民國」在騙選票

▲▼侯友宜出席國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

內政部國慶籌備委員會今（4）日公布國慶主視覺，不過，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」卻再度引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜晚間則表示，我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅。他說，如果就連國慶日，政府都不願意說出我們的國名，選擇將「中華民國」四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，「中華民國」已不存在？

侯友宜說，今天看到國慶籌備委員會公布了雙十國慶主視覺設計，不但看不見國家的名字—「中華民國」，展示給國際的英文名稱，更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」，翻譯成中文為台灣國慶日，絲毫不見中華民國的痕跡。

侯友宜指出，雙十國慶，是屬於中華民國最重要的日子，在112年前的這天，革命先烈在武昌起義，開展了辛亥革命，最終推翻專制帝國，創立了亞洲第一個民主共和國，也就是我們的國家，中華民國。

侯友宜強調，中華民國，是歷史上不容抹滅的事實，也是台澎金馬這片土地的全體國民，心中最大公約數，國家的民主、法治，甚至是政府機關施政，都是立基於「中華民國憲法」之上。「於情、於理、於法，我們的國家的名字，就是中華民國！」

侯友宜憤怒表示，身為中華民國副總統的賴清德，也是有意競選中華民國總統的賴清德，過去不斷主張台獨，瞧不起中華民國，如今為了選舉，不惜打臉自己，高喊「沒有台獨路徑」，並勉強說出中華民國四字。但從民進黨政府一連串抹殺中華民國的政治操作，就可得知，民進黨跟賴清德的心中，就是不認同中華民國，就是沒有中華民國，所作所為都是在騙選票。

侯友宜說自己要敬告民進黨政府跟賴清德，身為執政者，不該帶頭抹滅國名，不該將意識形態，凌駕在國家之上，甚至把民眾的認同踩在腳下，踐踏屬於全體國民的中華民國。若連中華民國四個字，都不認同，如何能守護我們的國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格。

「中華民國就是我們的國家，台澎金馬就是咱們的厝」，侯友宜直言，「我，侯友宜，會用一生捍衛中華民國的主權與安全，守護台澎金馬的民主與自由，這是我們的共同責任與使命，永遠不能忘記！」

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